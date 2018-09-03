Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему его клиент Яя Туре решил выбрать «Олимпиакос».

Выбор пал на «Олимпиакос» по многим причинам. Во-первых, эта команда дала Яя путевку в жизнь на европейской арене. В «Олимпиакосе» он впервые начал играть в Лиге чемпионов, которую впоследствии выиграл. То время, когда Яя играл за «Олимпиакос», он помнит как теплое, доброе и успешное. Яя выиграл и чемпионат, и Кубок Греции, и, безусловно, был любимцем болельщиков. Поэтому можно сказать, что он вернулся в один из своих домов. Я бы даже сказал так: «Барселона» — это мама, «Манчестер Сити» — папа, а «Олимпиакос» и «Монако» — дедушка с бабушкой.

Мы имели множество предложений из различных клубов, причем из двух мест — по 50 миллионов за три года. Но для Яя родственные отношения дороже денег.

Яя изначально хотел быть в клубе, который играет в Лиге чемпионов. К сожалению, «Олимпиакос» в этом году играет в Лиге Европы, что несвойственно этой великой команде. И Яя пришел, чтобы вернуть ее на законное место чемпиона Греции и участника Лиги чемпионов. Яя будет лидером клуба. Он победитель, и большинство игроков «Олимпиакоса» с его приходом, я уверен, станут гораздо сильнее, так как будут учиться у него суперпрофессионализму.