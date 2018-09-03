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Данни: «Всё еще чувствую себя футболистом „Зенита“»

сегодня, 14:50

Бывший полузащитник «Зенита» Данни в интервью пресс-службе «сине-бело-голубых» вспомнил свой дебют за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

Отлично помню ту игру! Мы знали, против кого нам предстоит играть, знали, как сложно придется. Но у нас тоже был отличный состав, мы верили в себя и в то, что можем выиграть. Первый мой матч за «Зенит» — и сразу такой значимый! Я горд тем, что в тот момент оказался на поле.

Найти взаимопонимание с новыми партнерами для меня это не составило труда. В «Зените» были собраны отличные футболисты, настоящие профессионалы, так что играть с ними было одно удовольствие. На тот момент я провел лишь одну тренировку вместе с командой, сразу после этого мы отправились в Монако и обыграли «Манчестер Юнайтед».

Перед началом сезона я говорил в интервью португальским газетам, что если и продолжу карьеру, то перейду только в «Зенит» или «Маритиму». Из «Зенита» мне никто не звонил, а руководство «Маритиму» со мной связалось. Я люблю этот клуб, здесь я начинал свою карьеру. У меня двухлетний контракт, и я горд тем, что оказался здесь вновь. Хочу стать в «Маритиму» таким же важным игроком, каким был в «Зените».

Конечно, матчи «Зенита» смотрю всегда! Смотрю матчи и Российской Премьер-Лиги, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю «мы», потому что всё еще чувствую себя футболистом «Зенита».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:58
На замену мог бы до сих пор в Зените выходить.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 16:36
Предатель Динамо заговорил
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 16:31
А татуху не замечаешь на руке?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:24
пелеvin:
...возвращайся Кэп...ты даже пешком ходя по полю все еще сможешь классную передачу отдать...
Ага. А еще Аршавина возродите из Кайрата. Тогда не за Лигу Европы Зенит а за выживанее будет боротся и вернется в славные времена ФНЛ.
пелеvin
пелеvin
сегодня в 16:04
...возвращайся Кэп...ты даже пешком ходя по полю все еще сможешь классную передачу отдать...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:03
Рановато с Мигелем расстались, он явно не хуже любого аргентинца!!!
Классный был игрок и Зениту еще бы пригодился!!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 15:56
Это интервью - тонкий намёк со стороны Дани. Распасовщика в центре, зачинщика атак, сейчас, хорошего, нет. И стоит он сейчас копейки. Я бы на месте зенитовских боссов задумался.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 15:43
    Смитерс
    Смитерс
    сегодня в 15:39
    Ruslan3132:
    Хороший был игрок Данни
    Пока не зашкварился о лазурных.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 15:35
    Хороший был игрок Данни
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 15:31
    Удачи такому молодцу.
    Alladins
    Alladins
    сегодня в 15:30
    Удачи Данни!
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 15:27
      parallels
      parallels
      сегодня в 15:06
      нормально так дебютировал у нас. первые два гола - мю и реалу.
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 15:02
      Приятно слышать добрые слова от кудесника мяча.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      сегодня в 14:58
      А футболистом ДИНАМО уже не чувствуешь??? Ну вот как, его, после этого уважать?! Все-таки становление как игрока Данни было именно в ДИНАМО, именно в этом клубе его заметили!
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 14:54
      ЗЕНИТУ НЕ ХВАТАЕТ ТАКОГО ИГРОКА, КАК ДАННИ !

      СПАРТАЧАМ ПРОЩЕ - ОНИ СМОГЛИ ЗАМЕНИТЬ ДЕЗУВА, СНАЧАЛА ПРОМЕСОМ, ПОТОМ ЖИГОЙ...
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