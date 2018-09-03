Данни: «Всё еще чувствую себя футболистом „Зенита“»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни в интервью пресс-службе «сине-бело-голубых» вспомнил свой дебют за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

Отлично помню ту игру! Мы знали, против кого нам предстоит играть, знали, как сложно придется. Но у нас тоже был отличный состав, мы верили в себя и в то, что можем выиграть. Первый мой матч за «Зенит» — и сразу такой значимый! Я горд тем, что в тот момент оказался на поле.

Найти взаимопонимание с новыми партнерами для меня это не составило труда. В «Зените» были собраны отличные футболисты, настоящие профессионалы, так что играть с ними было одно удовольствие. На тот момент я провел лишь одну тренировку вместе с командой, сразу после этого мы отправились в Монако и обыграли «Манчестер Юнайтед».

Перед началом сезона я говорил в интервью португальским газетам, что если и продолжу карьеру, то перейду только в «Зенит» или «Маритиму». Из «Зенита» мне никто не звонил, а руководство «Маритиму» со мной связалось. Я люблю этот клуб, здесь я начинал свою карьеру. У меня двухлетний контракт, и я горд тем, что оказался здесь вновь. Хочу стать в «Маритиму» таким же важным игроком, каким был в «Зените».

Конечно, матчи «Зенита» смотрю всегда! Смотрю матчи и Российской Премьер-Лиги, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю «мы», потому что всё еще чувствую себя футболистом «Зенита».