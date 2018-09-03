Семин: «Хеведес будет играть, если выдержит конкуренцию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы защитника Бенедикта Хеведеса в московском клубе.

Первая проблема Хеведеса в том, что он приехал слишком поздно, мне сложно судить о его физической форме. У нас есть два центральных защитника, Кверквелия и Чорлука, они классные игроки. В дальнейшем Хеведес будет конкурировать с ними, там и будем определять, кто будет играть.

В любом хорошем клубе новый футболист должен быть готов к конкуренции, а в чемпионе страны – тем более. Если Бенедикт выдержит эту конкуренцию, то будет играть, нет - так нет. Он чемпион мира? Это было четыре года назад.