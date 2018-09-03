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Набиуллин: «Задача сборной России - выигрывать в каждом матче»

сегодня, 19:40

Защитник сборной России Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от выступления национальной команды в Лиге Наций.

Россия в рамках турнира сыграет с Турцией и Швецией.

Всегда приятно возвращаться в сборную. Мы уже обсудили Лигу Наций, наши перспективы, наша задача - выигрывать в каждом матче. Для нас каждая игра важна, мы будем биться. Мы чувствуем на себе дополнительную ответственность, будем продолжать доказывать свою состоятельность.

Нам нужно поддерживать то, чего мы добились. Нам нужно продолжать держать эту планку.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 20:18
Турция мертвая - сыграете 1:1, а скандинавы вас натянут вторым составом.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:13
А его она добилась?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:52
это стремление каждой сборной
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