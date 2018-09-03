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Егоров: «Столкновение Дзюбы и Жиго - это несчастный случай»

сегодня, 20:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров в эфире программы «8-16» прокомментировал эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (0:0), в котором столкнулись игроки команд Артем Дзюба и Самуэль Жиго. Последний в результате инцидента травмировал крестообразные связки колена.

Артем и Жиго – это несчастный случай. Артем толкал в разрешенную часть спины. Толкнул бы он немного по-другому, вообще бы не было нарушения. Это несчастный случай. Просто у Жиго подвернулась так нога. Умысла у Дзюбы не было.

Я судил Артема, он никогда подло не играл.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 22:13
Подленько конечно Артем его толкнул.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 21:55
А Веллик конмфеева типа специально ушатал.... Но там нужно было дисквалификацию соьворить. Ведь зенька и ЦСКА напрягали..
ПыСы: Я не за то чтоб зюбу дисквалифицировать, просто двойные стандарты. Судят так как хотят. И оправдывают или казнят как хотят
VIC2
VIC2
сегодня в 21:40
Егоров, ты бы определился: это было столкновение или толчок в спину
По- Егоровски толчок в спину в «разрешённые места» — это теперь называется
столкновение — маразм
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 21:25
Согласен.
Abverin
Abverin
сегодня в 21:18
Странно как Егоров отреагировал, фердуну не понравится, скоро поменяют на Безбородова.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:12
Туповатый комментарий от Егорова.
Он только раздувает огонь там, где его быть не должно.
ndedov
ndedov
сегодня в 21:12
Согласен полностью
drug01
drug01
сегодня в 21:11
В футболе все бывает! Это игра......
parallels
parallels
сегодня в 21:08
stavr74:
эта 75 даже официального извинения не принёс игрочишка
в тарасовке есть где купить очки? если да - то крайне рекомендую. во время игры показывали, как дзюба подошёл к жиге и извинился перед ним.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:05
Там и нарушения не было - просто жёсткая силовая борьба.
stavr74
stavr74
сегодня в 21:00
Я судил Артема, он никогда подло не играл
гыгыгыгыгыггыгыгыгы
он играл у нас в команде и подло кошельки тырил
stavr74
stavr74
сегодня в 20:59
эта 75 даже официального извинения не принёс
игрочишка
parallels
parallels
сегодня в 20:59
что такое "разрешённая часть спины"? можно наглядно показать? примерно так, хотя бы.
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