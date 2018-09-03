Егоров: «Столкновение Дзюбы и Жиго - это несчастный случай»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров в эфире программы «8-16» прокомментировал эпизод в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (0:0), в котором столкнулись игроки команд Артем Дзюба и Самуэль Жиго. Последний в результате инцидента травмировал крестообразные связки колена.

Артем и Жиго – это несчастный случай. Артем толкал в разрешенную часть спины. Толкнул бы он немного по-другому, вообще бы не было нарушения. Это несчастный случай. Просто у Жиго подвернулась так нога. Умысла у Дзюбы не было.

Я судил Артема, он никогда подло не играл.