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Семин: «Хочется, чтобы игроки „Локо“ уже обрели прошлогодний уровень»

сегодня, 20:29

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не просил тренерский штаб сборной России не вызывать в команду Антона и Алексея Миранчуков, а также нападающего Федора Смолова.

Ничего подобного, я никого не просил, чтобы не вызывали Смолова и Миранчуков. Мне бы хотелось, чтобы игроки, выступавшие на чемпионате мира, уже обрели прошлогодний уровень. Мы все для этого делаем. Но это жизнь. Роналду тоже не может три игры забить. Модрич вообще только первую встречу провел. Месси тоже не в лучших кондициях. Игроки получили большой стресс на чемпионате мира, особенно те, кто сидел на скамейке.

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 20:48
С такой игрой как бы в пердиве не оказаться.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 20:41
Не бывает юбилеев два года подряд.
KURUM
KURUM
сегодня в 20:33
Пора уже на пенсию, признайся и уйди с миром..
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