  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
ГлавнаяНовости

Зинченко вошел в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

сегодня, 21:43

«Манчестер Сити» объявил заявку на Лигу чемпионов. В список А вошел украинский полузащитник Александр Зинченко, который мог покинуть команду минувшим летом.

Заявка «Манчестер Сити»:

вратари: Эдерсон, Дэниел Гримшоу;

защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Эльяким Мангала, Бенжамен Менди, Николас Отаменди;

полузащитники: Александр Зинченко, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Сильва, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез;

нападающие: Габриэл Жезус, Серхио Агуэро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Беттинелли, сыгравший 2 матча в АПЛ, довызван в сборную Англии
Сегодня, 19:05 3
«Милан» не включил Конти и Стринича в заявку команды на Лигу Европы
Сегодня, 05:39 9
Клюйверт, Шик и Юндер – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов
Сегодня, 04:35 0
«Зенит» включил Маркизио в заявку на Лигу Европы
Вчера, 23:24 71
Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов
Вчера, 22:42 3
«Спартак» заявился на Лигу Европы
Вчера, 20:04 74
Обсудить
Все комментарии
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 22:51
КДБ в заявке, это радует. Надеюсь, к матчам плей-офф успеет восстановиться и помочь команде. Зина еще всем докажет. Гримшоу в заявке, это уже интересно.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 22:14
Я и забыл, что у нас Данило играет xD
mangox13
mangox13
сегодня в 21:58
Вечный лавочник, лишь бы капало
Брулин
Брулин
сегодня в 21:46
Читаешь имена этих полузащитников и понимаешь ,что попасть в заявку это уже успех !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100