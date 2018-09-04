Зинченко вошел в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» объявил заявку на Лигу чемпионов. В список А вошел украинский полузащитник Александр Зинченко, который мог покинуть команду минувшим летом.
Заявка «Манчестер Сити»:
вратари: Эдерсон, Дэниел Гримшоу;
защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Эльяким Мангала, Бенжамен Менди, Николас Отаменди;
полузащитники: Александр Зинченко, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Сильва, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез;
нападающие: Габриэл Жезус, Серхио Агуэро.