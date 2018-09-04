  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
ГлавнаяНовости

Клюйверт, Шик и Юндер – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов

сегодня, 04:35

«Рома» опубликовала заявку на Лигу чемпионов. Римский клуб в группе ЛЧ сыграет против ЦСКА, «Реала» и «Виктории» Пльзень.

Вратари: Робин Ульсен, Антонио Миранте.

Защитники: Рик Карсдорп, Лука Пеллегрини, Жуан Жезус, Александар Коларов, Иван Маркано, Давиде Сантон, Федерико Фасио, Костас Манолас.

Полузащитники: Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Даниэле Де Росси, Анте Чорич, Николо Дзаньоло, Алессандро Флоренци, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н'Зонзи.

Нападающие: Диего Перотти, Эдин Джеко, Патрик Шик, Дженгиз Юндер, Жан Целар, Стефан Эль-Шаарави.

Ранее свою заявку на турнир огласил ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» не включил Конти и Стринича в заявку команды на Лигу Европы
Сегодня, 05:39 0
«Зенит» включил Маркизио в заявку на Лигу Европы
Вчера, 23:24 32
«Спартак» заявился на Лигу Европы
Вчера, 20:04 70
ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов
Вчера, 18:40 81
«Ахмат» - «Уфа»: стартовые составы
02 сентября 1
«Сампдория» - «Наполи»: стартовые составы
02 сентября 2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100