Клюйверт, Шик и Юндер – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов

«Рома» опубликовала заявку на Лигу чемпионов. Римский клуб в группе ЛЧ сыграет против ЦСКА, «Реала» и «Виктории» Пльзень.
Вратари: Робин Ульсен, Антонио Миранте.
Защитники: Рик Карсдорп, Лука Пеллегрини, Жуан Жезус, Александар Коларов, Иван Маркано, Давиде Сантон, Федерико Фасио, Костас Манолас.
Полузащитники: Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Даниэле Де Росси, Анте Чорич, Николо Дзаньоло, Алессандро Флоренци, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт, Стивен Н'Зонзи.
Нападающие: Диего Перотти, Эдин Джеко, Патрик Шик, Дженгиз Юндер, Жан Целар, Стефан Эль-Шаарави.
Ранее свою заявку на турнир огласил ЦСКА.