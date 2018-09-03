  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

«Спартак» заявился на Лигу Европы

сегодня, 20:04

«Спартак» заявил 24 игрока в список «А» для участия в Лиге Европы.

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович;

Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий будут включены в список «В».

Соперниками «Спартака» по группе G станут «Вильярреал», венский «Рапид» и «Рейнджерс». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов
Сегодня, 18:40 48
«Ахмат» - «Уфа»: стартовые составы
Вчера, 20:55 1
«Сампдория» - «Наполи»: стартовые составы
Вчера, 20:54 2
«Зенит» - «Спартак»: стартовые составы
Вчера, 18:01 49
«Динамо» и «Оренбург» объявили стартовые составы
Вчера, 15:17 5
«Кардифф» и «Арсенал» определились со стартовыми составами
Вчера, 14:41 3
Обсудить
Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 20:57
кто помнит, когда Джано выходил в последний раз? Я думал его продали уже давно))
korn3512
korn3512
сегодня в 20:55
Спартаку побед, да побольше)
korn3512
korn3512
сегодня в 20:53
Одни "пупсики" и "баня". Откуда у этих де би лов фантазия!
Sem25
Sem25
сегодня в 20:53
Тупорылый ПУПС:
Помню как спартачок выступал в Лиге Европы, а после матча с Порту появилось легендарное интервью Валеры)) https://www.youtube.com/watch?v=Hc1MT9nlC4g
Отлично разрулил ситуацию Карпин.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:53
Удачи Спартаку .
Тупорылый ПУПС
Тупорылый ПУПС
сегодня в 20:49
Помню как спартачок выступал в Лиге Европы, а после матча с Порту появилось легендарное интервью Валеры))
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 20:48
И сколько раз наши команды унижали (и сборную в том числе) продавцы, банкиры, повара и прочие ноунеймы, для которых футбол просто развлечение, хобби, времяпровождение, активный отдых
Палыч82
Палыч82
сегодня в 20:47
Максименко у Спартака и Чалов у ЦСКА в списке В, на месте ребят был бы недоволен
Alista
Alista
сегодня в 20:44
Как заявился, так и вылетит.
Alladins
Alladins
сегодня в 20:43
Опять опозорятся 7-0 или типа ПАОКу проиграют.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 20:40
Не имена решают исход матча
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:35
все попусту
Президент Российской федерации
Президент Российской федерации
сегодня в 20:35
зря...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:32
Попугаи пытаются проявлять фантазию, а "Спартак" просто подал заявку.
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 20:31
Коталонец:
очень сильный состав, не то что в соседней теме у цска, там смех один да и только, сплошные ноунеймы и собранные по подворотням свободные агенты либо детсадовцы. у спартака состав раза в 2 солиднее по именам.
В чём он солидней? Ни одна трех линий не лучше армейской, вратари - тоже, это при том, что говорить что-то конкретное об уровне новоприбывших игроков ЦСКА - опрометчиво, кто-то ещё и не играл вообще. А вы уже утверждаете, что они "ноунеймы" и "собранные по подворотням". Но обязательно из топ-5 подписывать фтуболистов, можно найти и из более слабых лиг хороших игроков, которые впишутся в состав.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:29
Так Себе Аналитик:
Удачи "Спартаку" и новых рекордов)))
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена: 0-7 1-18 Гыгыгы

Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:28
Пусть повезет всем нашим клубам...
Novograd
Novograd
сегодня в 20:26
АХАХАХАХАХХАХАХАХХАХА ЧЕРТИ ЧТО ТВОРЯТ
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 20:25
Удачи.
Коталонец
Коталонец
сегодня в 20:25
очень сильный состав, не то что в соседней теме у цска, там смех один да и только, сплошные ноунеймы и собранные по подворотням свободные агенты либо детсадовцы. у спартака состав раза в 2 солиднее по именам.
Беланов
Беланов
сегодня в 20:19
Главное. «Спартак» заявился на Лигу Европы

===========================================

Прям картина маслом.

Заходит Федун на Лигу Европы в пинджаке, в картузе с цвяточком алым да с баяном.
Джерард смотрит такой в монокль:
- А кто это к нам заявился?
А Саввиди попыхивая сигарой ему в ответ:
- Так это спартак!
И оба пускаются в безудержный смех...
mat73
mat73
сегодня в 20:16
А что это Максименко не взяли в основу? Селихов ещё не выздоровел, Ребров не надёжен..
Colonist
Colonist
сегодня в 20:16
Удачи нашим ребятам!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:14
Удачи "Спартаку" и новых рекордов)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:14
Опять позор на всю страну от них будет. Гыгыгы
Беланов
Беланов
сегодня в 20:12
А что такое - Федун юного ватерполиста прокинул, решили "по-надёжнее"? )))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:11
Явился не запылился. Вот теперь посмотрим как пупсики будут играть 2 раза в неделю. Это вам не неделю готовится к Зениту. Гыгыгы
cska.78
cska.78
сегодня в 20:11
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl
сегодня в 20:09
Я думал вылетели уже , что тут не так
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:09
Защита явно требует усиления......
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100