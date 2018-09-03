«Спартак» заявился на Лигу Европы

«Спартак» заявил 24 игрока в список «А» для участия в Лиге Европы.
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович;
Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий будут включены в список «В».
Соперниками «Спартака» по группе G станут «Вильярреал», венский «Рапид» и «Рейнджерс».
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Прям картина маслом.
Заходит Федун на Лигу Европы в пинджаке, в картузе с цвяточком алым да с баяном.
Джерард смотрит такой в монокль:
- А кто это к нам заявился?
А Саввиди попыхивая сигарой ему в ответ:
- Так это спартак!
И оба пускаются в безудержный смех...
===========================================
Прям картина маслом.
Заходит Федун на Лигу Европы в пинджаке, в картузе с цвяточком алым да с баяном.
Джерард смотрит такой в монокль:
- А кто это к нам заявился?
А Саввиди попыхивая сигарой ему в ответ:
- Так это спартак!
И оба пускаются в безудержный смех...