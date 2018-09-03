«Спартак» заявился на Лигу Европы

сегодня, 20:04

«Спартак» заявил 24 игрока в список «А» для участия в Лиге Европы.

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович;

Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий будут включены в список «В».

Соперниками «Спартака» по группе G станут «Вильярреал», венский «Рапид» и «Рейнджерс».