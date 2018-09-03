«Зенит» включил Маркизио в заявку на Лигу Европы

вчера, 23:24

«Зенит» представил заявку на Лигу Европы. В список попали 24 футболиста, в том числе и новичок команды Клаудио Маркизио.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев;

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.