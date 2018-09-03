  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман -:- Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
ГлавнаяНовости

«Зенит» включил Маркизио в заявку на Лигу Европы

вчера, 23:24

«Зенит» представил заявку на Лигу Европы. В список попали 24 футболиста, в том числе и новичок команды Клаудио Маркизио.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев;

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

«Зенит» на групповом этапе ЛЕ сыграет с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» заявился на Лигу Европы
Вчера, 20:04 70
ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов
Вчера, 18:40 79
«Ахмат» - «Уфа»: стартовые составы
02 сентября 1
«Сампдория» - «Наполи»: стартовые составы
02 сентября 2
«Зенит» - «Спартак»: стартовые составы
02 сентября 49
«Динамо» и «Оренбург» объявили стартовые составы
02 сентября 5
Обсудить
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:16
Маркизов выиграет "Зениту" все кубки и суперкубки, какие только существуют! "Зенит" переименуют в "Нью-Зенит"! С приобретением "зЕню" Звезды мирового масштаба!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:10
А пупсики надеются на глушакова, надеясь, что он перестанет ненавидеть спартак.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 00:07
Дзюба вчера отлично смотрелся. Имея в составе центр-форварда, который выигрывает единоборства и чётко скидывает на партнёров мячи, нужно быть дураком, что бы не использовать этот козырь.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:07
Пошел на понижение,зато лопатник в полном порядке.
Читнанен
Читнанен
вчера в 23:58
Жигу вовремя выключили!
Читнанен
Читнанен
вчера в 23:57
главное не банщика глушакова заявили уже хорошо!
4RT
4RT
вчера в 23:55
Давно так его не унижали!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:54
ага,будет больше навесов на Дзюбу?)))))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:53
а кто такой Дзюба? коленелом?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:52
По привычке унизив спартак, Зенит бы не получил усиление в центр. Хитрый ход Сергея Богданыча.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:44
только тренера нет,а состав боевой
Sergus
Sergus
вчера в 23:42
Зениту удачи!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:35
Логичная заявка...)
ndedov
ndedov
вчера в 23:35
Поздравляем клуб и игрока
legendsofsails
legendsofsails
вчера в 23:31
Приятно видеть грамотный и расчетливый шаг тренерского штаба. Хорошего игрока взяли бесплатно, успели включить в заявку. Отлично. Теперь бы еще комбинации научиться играть почаще. Вперед, Маркизио, слово за тобой!
Duke_dp
Duke_dp
вчера в 23:31
А кто такой Терентьев?)))))))))
parallels
parallels
вчера в 23:30
↓ ё-моё 😨
Sysanin101
Sysanin101
вчера в 23:27
Зенит ПРАВИЛЬНО сделал, что не стал СОРИТЬ деньгами!
Сколько можно СОРИТЬ???
Пора этой вакханалии положить конец, а если и приобретать так только точечно и штучно, а не ОПТОМ!
СОТНИ миллионов в евро потратили, а результата НЕТ!
Почему???
А потому что тренеры этим ШАНТАЖИРУЮТ руководство команд и пытаются отмазаться за неудачную и плохую работу не покупкой названных игроков.
У Семака отличный подбор игроков.
Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава.
Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса.
Можно бегать, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить семь, а можно пешком ходить и закатить десять.
Всё зависит от взаимодействия, точности и распасовки.
На голой физике далеко не уедешь, нужна футбольная МЫСЛЬ на поле.
Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100