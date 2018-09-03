«Зенит» включил Маркизио в заявку на Лигу Европы

«Зенит» представил заявку на Лигу Европы. В список попали 24 футболиста, в том числе и новичок команды Клаудио Маркизио.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев;
Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.
«Зенит» на групповом этапе ЛЕ сыграет с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией».
Сколько можно СОРИТЬ???
Пора этой вакханалии положить конец, а если и приобретать так только точечно и штучно, а не ОПТОМ!
СОТНИ миллионов в евро потратили, а результата НЕТ!
Почему???
А потому что тренеры этим ШАНТАЖИРУЮТ руководство команд и пытаются отмазаться за неудачную и плохую работу не покупкой названных игроков.
У Семака отличный подбор игроков.
Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава.
Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса.
Можно бегать, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить семь, а можно пешком ходить и закатить десять.
Всё зависит от взаимодействия, точности и распасовки.
На голой физике далеко не уедешь, нужна футбольная МЫСЛЬ на поле.
Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
Сколько можно СОРИТЬ???
Пора этой вакханалии положить конец, а если и приобретать так только точечно и штучно, а не ОПТОМ!
СОТНИ миллионов в евро потратили, а результата НЕТ!
Почему???
А потому что тренеры этим ШАНТАЖИРУЮТ руководство команд и пытаются отмазаться за неудачную и плохую работу не покупкой названных игроков.
У Семака отличный подбор игроков.
Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава.
Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса.
Можно бегать, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить семь, а можно пешком ходить и закатить десять.
Всё зависит от взаимодействия, точности и распасовки.
На голой физике далеко не уедешь, нужна футбольная МЫСЛЬ на поле.
Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.