«Милан» не включил Конти и Стринича в заявку команды на Лигу Европы

сегодня, 05:39

«Милан» огласил заявку на Лигу Европы. В список из 31 футболиста не вошли защитники Андреа Конти и Иван Стринич.

Вратари: Игнасио Абате, Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма. Пепе Рейна, Алессандро Плиццари;

Защитники: Давиде Калабрия, Маттиа Кальдара, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли, Стефан Шимич, Кристиан Сапата, Диего Лаксальт, Рикардо Родригес, Рауль Белланова;

Полузащитники: Тьему Бакайоко, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Франк Кессье, Хосе Маури, Рикардо Монтоливо, Сусо, Марко Брешианини, Эмануэле Торрази;

Нападающие: Фабио Борини, Хакан Чалханоглу, Патрик Кутроне, Ален Халилович, Гонсало Игуаин, Саму Кастильехо, Франк Цаджут.

Напомним, Стринич приостановил выступления за «Милан», после того как у игрока были выявлены проблемы с сердцем.