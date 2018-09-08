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03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
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Погребняк - о Терри в «Спартаке»: «Возраст сейчас никого не пугает»

сегодня, 15:21

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о возможном переходе экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Сколько ему? 37? Тяжело говорить, что двигало им подписывать контракт с «красно-белыми». Конечно же, желание заработать денег. Я так понимаю, в России он был однажды – когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживёт у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. Раз к нам хотят приезжать и играть такие мастера, это о чем-то говорит.

Терри 37 лет, но я знаю его как профессионала. Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон – самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт – скорее плюс. Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он немолодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что от своих братьев узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком» — будет очень интересно снова сыграть против Терри.

Сообщалось, что «красно-белые» предложили опытному английскому футболисту контракт по схеме «1+1».

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ДСА
ДСА
сегодня в 15:59
А зря.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:46
Погребняк: "На лавке можно и до пенсии сидеть, как бы пенстонный срок не увеличивали."
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:44
Возраст Погребняка и его "последних лет успехи" не испугали только Григория Иванова.Уральский железный характер!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:43
прикольный вариант
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:25
как бы там не было Джон - Легенда и сам сделал своё имя.
Желаю Успехов ему в новом клубе!
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