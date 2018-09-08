Погребняк - о Терри в «Спартаке»: «Возраст сейчас никого не пугает»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением о возможном переходе экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».
Сколько ему? 37? Тяжело говорить, что двигало им подписывать контракт с «красно-белыми». Конечно же, желание заработать денег. Я так понимаю, в России он был однажды – когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживёт у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. Раз к нам хотят приезжать и играть такие мастера, это о чем-то говорит.
Терри 37 лет, но я знаю его как профессионала. Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон – самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт – скорее плюс. Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он немолодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что от своих братьев узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком» — будет очень интересно снова сыграть против Терри.
Сообщалось, что «красно-белые» предложили опытному английскому футболисту контракт по схеме «1+1».
Желаю Успехов ему в новом клубе!
Желаю Успехов ему в новом клубе!