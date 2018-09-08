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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.54 4.12 7.06
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Маркизио: «Рибалта сразу же меня убедил перейти в „Зенит“»

сегодня, 13:48

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал, как состоялся его переход в «Зенит».

Я встретился со спортивным директором Хавьером Рибалтой, и он сразу же меня убедил. Сейчас же мне важно познакомиться с тренером, командой, поблагодарить их за доверие.

«Зенит» - хорошо организованный клуб, где играют футболисты, которых я знал до этого. Команда желает выиграть титул и вернуться в Лигу чемпионов, вот почему я решил принять это предложение.

Сегодня Маркизио вместе с семьей вылетел в Санкт-Петербург.

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Miaf
Miaf
сегодня в 14:09
Маркизио : "Хавьер сразу сказал мне, что в Италии ты уже не нужен никому. но друг, я знаю как срубить бабла, езжай в Россию, только забудь о московских клубах, там надо усердно работать,играть в футбол, а прими предложение клуба из Санкт-Петербурга, там играют не футболисты, а баблисты, ну вот я подумал и решился приехать с семьей отдохнуть в 5 звездочном Отеле, попутешествовать, тут еще говорят, что в Зените даже не нужно спортом заниматься и бегать, ходи себе по полю да капусту руби*.
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