Маркизио: «Рибалта сразу же меня убедил перейти в „Зенит“»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал, как состоялся его переход в «Зенит».

Я встретился со спортивным директором Хавьером Рибалтой, и он сразу же меня убедил. Сейчас же мне важно познакомиться с тренером, командой, поблагодарить их за доверие.

«Зенит» - хорошо организованный клуб, где играют футболисты, которых я знал до этого. Команда желает выиграть титул и вернуться в Лигу чемпионов, вот почему я решил принять это предложение.