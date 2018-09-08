Канчельскис: «Терри будет очень сложно адаптироваться в РПЛ после Англии»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».

Если он в хорошей форме, то это однозначно усиление. Этот защитник всегда мне нравился: он самоотверженный, боец, всегда отрабатывает до конца в каждом эпизоде. А если не в форме… В последние месяцы его не было видно. Но Джон – профессионал, и я уверен, что отношение к себе и своей форме у него на высочайшем уровне, а единственная проблема – отсутствие игровой практики. «Спартак» уже взял Ерёменко без игровой практики, теперь Терри. Оба – возрастные футболисты. В любом случае, будет интересно посмотреть на Джона.



Я считаю, что Терри будет очень сложно адаптироваться в РПЛ после Англии. На самом деле, гораздо легче переезжать в чемпионат, где уровень намного выше того, где ты играл. С другой стороны, многие едут к нам доигрывать и заработать денег. Едут к арабам, китайцам, к нам. Да, наш чемпионат не самый сильный, но он достаточно крепкий, и легионеры должны понимать, куда они едут. Мне будет очень посмотреть, как Терри приживётся у нас.



Мы сами себя не уважаем, потому что когда иностранцы к нам приходят, они практически не учат русский язык. Почему-то когда мы приезжаем в Европу, нас заставляют учить местный язык. А у нас: давайте мы вам переводчика дадим, пускай он всё переводит. Это неправильно! Если он приезжает сюда, надо ставить перед ним задачу за полгода хотя бы немного выучить русский язык. Ведь чем быстрее ты будешь общаться в не футбольном кругу, тем быстрее ты адаптируешься к стране. Это я вам говорю на 100%, потому что прошёл это в Англии, Италии. Даже в Саудовской Аравии я пытался говорить по-арабски, как бы тяжело ни было. А то они приезжают сюда и знают только две фразы: «спасибо» и «деньги давай». А знание языка – это другая культура, расширение кругозора, разнообразие.