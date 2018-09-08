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19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
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03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
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Рейнгольд: «Если Терри перейдет в „Спартак“, будет круто»

сегодня, 13:25

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход в стан «красно-белых» экс-защитника «Челси» и Джона Терри.

Хотелось бы посмотреть на Терри в деле, ведь классный защитник был когда-то. Он обладает громадным опытом. Конечно, для «Спартака» это прежде всего пиар, ведь в 37 лет под нагрузками играть нельзя. Но Терри – англичанин, знающий, как соблюдать режим и готовить себя к играм. Он джентльмен и хочет закончить карьеру красиво в таком красивом городе, как Москва, и в такой всенародно любимой команде, как «Спартак». Ради денег Джон в Россию не поедет, а вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да.

Терри, как и Игнашевичу, в пару нужен очень быстрый защитник, как Джикия. Такие игроки, как Терри, не будут на побегушках. Физически не успевающие защитники ставят в тупик всю линию обороны, но, если Джон перейдет в «Спартак», будет круто.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 14:03
И этот стар. пер. повёлся.
serh62
serh62
сегодня в 13:49
что вечно за бред пишет этот маразматик....что это за всенародно любимый клуб????. чего только не придет в голову этому старикану.
MAUS
MAUS
сегодня в 13:49
Так Себе Аналитик:
Он джентльмен и хочет закончить карьеру красиво в таком красивом городе, как Москва, и в такой всенародно любимой команде, как «Спартак». Ради денег Джон в Россию не поедет, а вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да. Я плачу)))
не разжалобишь ))))))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:31
Конечно круто. Тогда Спартак утрет нос Зениту с их Маркизио. Хотя и этим составом дома их обыграют! Это уже стало доброй традицией для Спартака чтобы на своем поле Зенит обыгрывать!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:29
Он джентльмен и хочет закончить карьеру красиво в таком красивом городе, как Москва, и в такой всенародно любимой команде, как «Спартак». Ради денег Джон в Россию не поедет, а вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да.

Я плачу)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 13:27
Да в чемпионате пешеходов и 37-летний Джон будет как Усейн Болт
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