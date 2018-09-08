Рейнгольд: «Если Терри перейдет в „Спартак“, будет круто»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход в стан «красно-белых» экс-защитника «Челси» и Джона Терри.

Хотелось бы посмотреть на Терри в деле, ведь классный защитник был когда-то. Он обладает громадным опытом. Конечно, для «Спартака» это прежде всего пиар, ведь в 37 лет под нагрузками играть нельзя. Но Терри – англичанин, знающий, как соблюдать режим и готовить себя к играм. Он джентльмен и хочет закончить карьеру красиво в таком красивом городе, как Москва, и в такой всенародно любимой команде, как «Спартак». Ради денег Джон в Россию не поедет, а вот посмотреть Москву и помочь «Спартаку» – да.



Терри, как и Игнашевичу, в пару нужен очень быстрый защитник, как Джикия. Такие игроки, как Терри, не будут на побегушках. Физически не успевающие защитники ставят в тупик всю линию обороны, но, если Джон перейдет в «Спартак», будет круто.