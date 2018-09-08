Билялетдинов: «Культ личности Терри повлияет на атмосферу в „Спартаке“»

Экс-игрок «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал предполагаемый переход 37-летнего защитника Джона Терри в ряды «красно-белых».

У «Спартака» сейчас проблемы в связи с травмами основных центральных защитников. Футбол москвичей на данный момент позволяет получать меньшую нагрузку в защитной линии, так что даже в свои годы – это хорошее усиление. И культ личности Терри, и его опыт могут положительно повлиять на атмосферу в команде.

В игре против Джона в АПЛ мы нечасто пересекались на поле: он играл в центре, я с краю, но всегда было видно, что он футболист с большой буквы – опыт и стратегия игры у него высочайшего класса. В плане адаптации самое главное, чтобы семья не ныла, что холодно, пробки и так далее. А так, в Москве есть все условия, в «Спартаке» тем более: замечательная база, замечательная клубная инфраструктура, замечательный стадион, так что для футбола всё есть, лишь бы не было проблем именно бытового плана.

В целом такой переход – большой плюс как для лиги в целом, так и для «Спартака», выступающего в еврокубке в частности. А дальше посмотрим, как он адаптируется.