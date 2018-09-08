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Билялетдинов: «Культ личности Терри повлияет на атмосферу в „Спартаке“»

сегодня, 14:58

Экс-игрок «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал предполагаемый переход 37-летнего защитника Джона Терри в ряды «красно-белых».

У «Спартака» сейчас проблемы в связи с травмами основных центральных защитников. Футбол москвичей на данный момент позволяет получать меньшую нагрузку в защитной линии, так что даже в свои годы – это хорошее усиление. И культ личности Терри, и его опыт могут положительно повлиять на атмосферу в команде.

В игре против Джона в АПЛ мы нечасто пересекались на поле: он играл в центре, я с краю, но всегда было видно, что он футболист с большой буквы – опыт и стратегия игры у него высочайшего класса. В плане адаптации самое главное, чтобы семья не ныла, что холодно, пробки и так далее. А так, в Москве есть все условия, в «Спартаке» тем более: замечательная база, замечательная клубная инфраструктура, замечательный стадион, так что для футбола всё есть, лишь бы не было проблем именно бытового плана.

В целом такой переход – большой плюс как для лиги в целом, так и для «Спартака», выступающего в еврокубке в частности. А дальше посмотрим, как он адаптируется.

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60
сегодня в 15:19
перейдет ли он сам?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:06
На самом деле репутация у Терри после одного инцидента так себе
Землянин
Землянин
сегодня в 15:04
Наконец то хоть один адекватный комментарий футболиста по этой теме )))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:02
+1 к спартаковскому духу
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