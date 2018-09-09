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Кантона: «МЮ следует назначить главным тренером Гвардиолу»

сегодня, 09:26

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что манкунианцам лучше подойдет стиль Хосепа Гвардиолы, а не Жозе Моуриньо.

Команда выступает не очень хорошо, хотя пока рано делать выводы. «Манчестер Юнайтед» - великий клуб, который навсегда останется великим. Они выиграли многие титулы, и я уверен, что завоюют новые. Но играют-то плохо. Тренер поставил игру, которая не нравится фанатам. Никакого веселья, никакого креатива. Мне нравится Моуриньо, он интересный человек, но не для «Юнайтед». Им следует назначить тренером Гвардиолу. Он просто должен быть здесь, но сейчас создает магию в другом клубе. В клубе, который я не могу произносить вслух. Слишком много боли мне приносит это название.

Если серьезно, мне нравится футбол «Манчестер Сити». Я просто думаю, что Гвардиола должен быть в «Юнайтед». Он духовный наследник Йохана Кройфа - играл под его руководством в «Барселоне» и всему у него научился. Это единственный человек, который должен быть в «Юнайтед».

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 10:17
Полнейшая ахинея. Гвардилоло кроме тренерской деятельности мешков больше ни на что не способен. Дайте ему МЮ, он его в нынешнем состоянии по пердивам затоскает.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:12
Ошибочно думает Эрик.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:10
А толмачу Эрик на дорожку зарядит с ноги в своём стиле
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:58
дожили, Кантона умоляет тренера Сити перейти к его розовым дьяволам))) ахахаха
моур довел до ручки))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:54
все бывшие игроки мю хотели бы этого, уже много подобных интервью читал. лишь только местные шишанутые ушаковы довольны жозефиной))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:40
Я на сколько помню,Ман Юнайтед при САФе никогда не играл в тот футбол,который сейчас играет лысого Сити. Скорее Юнайтед схож по стилю с Реалом-это мощь,давление,фланги!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 09:31
А ведь парень говорит правильные вещи
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