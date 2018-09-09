Кантона: «МЮ следует назначить главным тренером Гвардиолу»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что манкунианцам лучше подойдет стиль Хосепа Гвардиолы, а не Жозе Моуриньо.

Команда выступает не очень хорошо, хотя пока рано делать выводы. «Манчестер Юнайтед» - великий клуб, который навсегда останется великим. Они выиграли многие титулы, и я уверен, что завоюют новые. Но играют-то плохо. Тренер поставил игру, которая не нравится фанатам. Никакого веселья, никакого креатива. Мне нравится Моуриньо, он интересный человек, но не для «Юнайтед». Им следует назначить тренером Гвардиолу. Он просто должен быть здесь, но сейчас создает магию в другом клубе. В клубе, который я не могу произносить вслух. Слишком много боли мне приносит это название.

Если серьезно, мне нравится футбол «Манчестер Сити». Я просто думаю, что Гвардиола должен быть в «Юнайтед». Он духовный наследник Йохана Кройфа - играл под его руководством в «Барселоне» и всему у него научился. Это единственный человек, который должен быть в «Юнайтед».