Кейн: «Гол Уэлбека был - это сто процентов»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн уверен, что арбитр матча Лиги Наций против Испании (1:2) должен был засчитать гол Дэнни Уэлбека в самой концовке. Судья посчитал, что имел место фол в атаке.

Гол был - это сто процентов. В решающие моменты нужно, чтобы рефери оставался сильным, но, к сожалению, он этот эпизод упустил. Временами нужен решительный судья, который не принимает неправильные решения под давлением.

Уэлбек просто стоял на месте, Де Хеа ринулся за мячом, поймал его, но затем упал на Дэнни, выронив мяч из рук. Там не было фола.