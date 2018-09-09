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Рамос: «Победа над Англией - лучший способ стартовать в Лиге Наций»

сегодня, 00:26
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Испании Серхио Рамос доволен победой над командой Англии в 1-м туре Лиги Наций.

Лучший способ стартовать в Лиге наций. Важная победа на «Уэмбли».

Напомним, что по разу в воротах сборной Англии расписались Сауль и Родриго.

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