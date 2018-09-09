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Рамос: «Все помнят травму Салаха, но забыли, что моей семье угрожали»

сегодня, 09:01
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Журналисты вновь припомнили защитнику «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосу эпизод в финале Лиги чемпионов, когда в результате столкновения с ним травму получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Оборонец, только закончивший матч Лиги Наций против Англии, ответил так:

Я бы предпочел взглянуть на ситуацию иначе. Все помнят финал, но никто не помнит, что моей семье и детям затем угрожали смертью.

Рамос также поделился мнением о нынешнем состоянии «Красной фурии».

В сборной Испании началась новая эра под руководством опытного тренера. 

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Все комментарии
удав
удав
сегодня в 10:25
не играй не обосновано грубо и все будет хорошо и жертву из себя строить не придется
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:07
Ладно....новость за игрока Реала,но хочу поздравить Луку Модрича с 33 летием!!! Здоровья,счастья,успеха!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 09:55
Мама мыла Рамоса.
Рамоса намыла.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:54
да тя п**** надо ногами, Рамос, какое угрожать?!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:52
Рамос плохой!
13523153967
13523153967
сегодня в 09:37
Великий Князь:
Кто им угрожал то? Египетский бог солнца Ра? Аха-ха)
ещё изображает жертву
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 09:28
    No problem
    No problem
    сегодня в 09:27
    Надо было в темную встетить этого терпилу Салагу,
    и добить грязными калошами...
    13523153967
    13523153967
    сегодня в 09:18
    рамос, коста самые омерзительные футболисты, животные
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 09:08
    Кто им угрожал то? Египетский бог солнца Ра? Аха-ха)
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 09:07
    Рот свой зашей, никто угрожать не будет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 09:03
    Нужно было не семье угрожать, а тебя сломать, грязное животное.
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