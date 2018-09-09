Рамос: «Все помнят травму Салаха, но забыли, что моей семье угрожали»

сегодня, 09:01

Журналисты вновь припомнили защитнику «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосу эпизод в финале Лиги чемпионов, когда в результате столкновения с ним травму получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Оборонец, только закончивший матч Лиги Наций против Англии, ответил так:

Я бы предпочел взглянуть на ситуацию иначе. Все помнят финал, но никто не помнит, что моей семье и детям затем угрожали смертью.

Рамос также поделился мнением о нынешнем состоянии «Красной фурии».