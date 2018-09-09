  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
ГлавнаяНовости

Энрике: «Лучший способ начать Лигу Наций - обыграть Англию на „Уэмбли“»

сегодня, 08:51
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике доволен действиями своих подопечных в выездном матче 1-го тура Лиги Наций против команды Англии (2:1).

В особенности я доволен выступлением Де Хеа. Он один из лучших голкиперов мира и доказывает это каждую неделю. Я никогда в нем не сомневался. Ошибки порой позволяют развиваться и расти.

Считаю, что все проявили себя хорошо. Лучший способ начать - обыграть сборную Англию на «Уэмбли».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рони Лопеш: «У Португалии впереди светлое будущее»
Сегодня, 10:19 0
Сарри: «Быть тренером „Челси“ - это как сон»
Сегодня, 10:10 0
Кантона: «МЮ следует назначить главным тренером Гвардиолу»
Сегодня, 09:26 8
Клопп: «Джеррард не нуждается в советах»
Сегодня, 09:13 2
Рамос: «Все помнят травму Салаха, но забыли, что моей семье угрожали»
Сегодня, 09:01 11
Кейн: «Гол Уэлбека был - это сто процентов»
Сегодня, 08:42 5
Обсудить
Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 10:11
Интересно будет понаблюдать за Испанией Энрике.
Несмотря на его заслуги перед Барселоной,все-таки до сих пор считаю его физруком.
надеюсь,мое скромное мнение со временем изменится)
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:30
Молодцы .
halfbeek
halfbeek
сегодня в 09:17
Обыграть Англию как выяснилось не просто а очень просто. Даже не блистающая нынче Испания сделала это.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:55
Испания совсем не фаворит Лиги наций - это пустое бахвальство.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:52
Дать пинка выскочкам всегда приятно. Молодец каталонский физрук)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100