Энрике: «Лучший способ начать Лигу Наций - обыграть Англию на „Уэмбли“»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике доволен действиями своих подопечных в выездном матче 1-го тура Лиги Наций против команды Англии (2:1).

В особенности я доволен выступлением Де Хеа. Он один из лучших голкиперов мира и доказывает это каждую неделю. Я никогда в нем не сомневался. Ошибки порой позволяют развиваться и расти.

Считаю, что все проявили себя хорошо. Лучший способ начать - обыграть сборную Англию на «Уэмбли».