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Клопп: «Джеррард не нуждается в советах»

сегодня, 09:13

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о Стивене Джеррарде, который только начинает самостоятельный тренерский путь у руля «Рейнджерс».

«Рейнджерс» блестяще выступает в Европе - Джеррард сплотил хорошую команду. Когда я только начинал тренерскую карьеру, то не просил советов, потому что не знал, к кому обратиться. Стивен же не просит советов, потому что в них не нуждается. Мы поддерживаем контакт, но не для того, чтобы я давал ему советы.

Напомним, что «Рейнджерс» сыграет в одной группе Лиги Европы со «Спартаком».

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:56
потому что Юрген уже все советы дал. По признанию самого Джеррарда, пока он был в академке Ливерпуля, захаживал к Клоппу каждую неделю обсудить то-да-се - и правильно делал - прогрес пошел быстрее.
ndedov
ndedov
сегодня в 09:19
Он сам знает, что надо делать.
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