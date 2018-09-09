Клопп: «Джеррард не нуждается в советах»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о Стивене Джеррарде, который только начинает самостоятельный тренерский путь у руля «Рейнджерс».

«Рейнджерс» блестяще выступает в Европе - Джеррард сплотил хорошую команду. Когда я только начинал тренерскую карьеру, то не просил советов, потому что не знал, к кому обратиться. Стивен же не просит советов, потому что в них не нуждается. Мы поддерживаем контакт, но не для того, чтобы я давал ему советы.