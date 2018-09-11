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Английский клуб накажет своего игрока за разгром в квартире

сегодня, 18:49

«Питерборо Юнайтед» планирует наказать своего нападающего Джейсона Каммингса за эмоциональное поведение. Футболист сборной Шотландии расстался с девушкой и в расстроенных чувствах принялся крушить собственную квартиру. В окно полетели стул и плазменный телевизор. Происходящее снимал друг форварда. ВИДЕО

Тренер «Питерборо» Стив Эванс попросил болельщиков поддержать Каммингса в трудный период, но пообещал, что игрок будет наказан.

Джейсон был признан лучшим футболистом Лиги 1 в августе.

Ранее мы сообщали, что в Италии игрок был отстранен на один матч за богохульство.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:18
короче, новость меня заинтриговала, и я решил пойти посмотреть видео, ведь ожидал там увидеть щетинистого англосакса верзилу разносящего битой свою лачегу и швіряющего пустіе бутылки из под скотча о стену.
Но уведел я... прыщявого тощего хипстера малолетку, который пытается поднять и вытолкать мамкину плазму в окошко кухни, пока мамки нету дома, и у него даже это не получается... Тьху б*****, позёры е******. Что за время пошло, Тьху!1
parallels
parallels
сегодня в 19:14
когда губошлёп бросил глушакова и перебрался в севилью - из бани полетели стринги, веник и совместное фото в рамке, где парят зулуса.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:13
Бенз, ты что ли... у камерки?))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:11
"" Происходящее снимал друг форварда. ВИДЕО "" сторонись его Джейсон.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:00
Тряпка!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:57
Вот это дружище у него. Снял на видео и слил, поддержал так сказать.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:52
Сначала подумал .... что квартира служебная .... :-):-):-):-):-):-)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:51
В зоопарк его отправить.
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