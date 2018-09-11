Английский клуб накажет своего игрока за разгром в квартире

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«Питерборо Юнайтед» планирует наказать своего нападающего Джейсона Каммингса за эмоциональное поведение. Футболист сборной Шотландии расстался с девушкой и в расстроенных чувствах принялся крушить собственную квартиру. В окно полетели стул и плазменный телевизор. Происходящее снимал друг форварда. ВИДЕО