Английский клуб накажет своего игрока за разгром в квартире

«Питерборо Юнайтед» планирует наказать своего нападающего Джейсона Каммингса за эмоциональное поведение. Футболист сборной Шотландии расстался с девушкой и в расстроенных чувствах принялся крушить собственную квартиру. В окно полетели стул и плазменный телевизор. Происходящее снимал друг форварда. ВИДЕО
Тренер «Питерборо» Стив Эванс попросил болельщиков поддержать Каммингса в трудный период, но пообещал, что игрок будет наказан.
Джейсон был признан лучшим футболистом Лиги 1 в августе.
Ранее мы сообщали, что в Италии игрок был отстранен на один матч за богохульство.
Но уведел я... прыщявого тощего хипстера малолетку, который пытается поднять и вытолкать мамкину плазму в окошко кухни, пока мамки нету дома, и у него даже это не получается... Тьху б*****, позёры е******. Что за время пошло, Тьху!1
Но уведел я... прыщявого тощего хипстера малолетку, который пытается поднять и вытолкать мамкину плазму в окошко кухни, пока мамки нету дома, и у него даже это не получается... Тьху б*****, позёры е******. Что за время пошло, Тьху!1