«Динамо» оштрафовано на 150 тыс. рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Динамо» по итогам матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0) оштрафовано на 150 тыс. рублей.

На 27-й минуте была попытка растянуть баннер «Анжи, живи» из отдельных букв, что привело к конфликтной ситуации на трибуне. Оперативное вмешательство сотрудников службы безопасности «Динамо» позволило избежать конфликтной ситуации.

После этого на фанатской трибуне «Динамо» началось скандирование ненормативных кричалок и оскорбительных песен по национальному признаку. За скандирование нецензурных выражений в адрес соперника, в том числе, по поводу происхождения, «бело-голубые» оштрафованы на 150 тысяч рублей, поскольку это уже пятый случай в сезоне. «Динамо» предупреждено, что в случае повторного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.