КДК РФС наказал «Зенит» и «Спартак» по итогам 6-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции, которые были применены в отношении «Зенита» и «Спартака» по итогам 6-го тура РПЛ (0:0).

По матчу «Зенит» – «Спартак»: болельщики «Зенита» использовали семь пиротехнических изделий, клуб наказан на 70 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» зажгли два пиротехнических изделия, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.



Также в рапорте делегата указано, что на поле упал квадрокоптер, но пока у нас недостаточно доказательств для рассмотрения данного инцидента. От «Зенита» мы получили подробное письмо, но нам нужно ещё пояснение службы безопасности РПЛ , поэтому рассмотрение данного вопроса отложено до следующего заседания.