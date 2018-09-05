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КДК РФС наказал «Зенит» и «Спартак» по итогам 6-го тура РПЛ

сегодня, 14:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции, которые были применены в отношении «Зенита» и «Спартака» по итогам 6-го тура РПЛ (0:0).

По матчу «Зенит» – «Спартак»: болельщики «Зенита» использовали семь пиротехнических изделий, клуб наказан на 70 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» зажгли два пиротехнических изделия, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

Также в рапорте делегата указано, что на поле упал квадрокоптер, но пока у нас недостаточно доказательств для рассмотрения данного инцидента. От «Зенита» мы получили подробное письмо, но нам нужно ещё пояснение службы безопасности РПЛ, поэтому рассмотрение данного вопроса отложено до следующего заседания.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 14:42
По десятке за петарду! Неплохо!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:35
ЭТОТ КОПТЕР ПРОНЁС НА СТАДИОН 7 ФАЕРОВ,
А СПАРТАЧИ СВОИ КАК ОБЫЧНО В СЕБЕ ПРОНЕСЛИ.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:27
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 14:25
    Бомжей-то расформировать надо было
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 14:23
    С квадрокоптером вообще угар был. На что только не пойдут болельщики, что бы поудачнее сфоткать гения Зе Болотного.
    Балтийский
    Балтийский
    сегодня в 14:23
    Не КДК уже, а Скотланд-Ярд какой-то.
    Antonchik
    Antonchik
    сегодня в 14:19
    Интересно кто их считал, если рулит КДК конь?
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