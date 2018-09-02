Мустафи могут оштрафовать за «албанского орла» после гола «Арсенала»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 48’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 49’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 5’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 Идет первый тайм, 2’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Мустафи могут оштрафовать за «албанского орла» после гола «Арсенала»

сегодня, 17:59
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может быть оштрафован за то, что во время празднования гола в ворота «Кардиффа» в матче 4-го тура АПЛ показал «албанского орла». Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии, футболистам запрещается демонстрировать любые политические жесты, к которым может быть отнесено изображение албанского орла.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 18:59
Могут, но не станут. Толерасты.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 18:40
Скажите, что это не албанский орел, а крестовский баклан и все норм будет.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 18:34
Можно подумать,он писю показал.....подумаешь орлика.....У нас на гербе вообще двуглавый орёл и что,Дзюба с Кокорой его на пару будут имитировать?
Groove000
Groove000
сегодня в 18:20
мда, нашли за что наказывать
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 18:13
dzvinka:
да ладно, Мустафи надо сказать что это... "голуб мира во всем мире" да и все)) Пускай докажут, где эксперт по показыванию албанских орлов?))
Точно, там за уши не притянешь к политике всё это, если сам Мустафи будет отрицать.
...а когда они палец сосут это как интерпретировать?
mangox13
mangox13
сегодня в 18:02
Давно пора
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:01
да ладно, Мустафи надо сказать что это... "голуб мира во всем мире" да и все))
Пускай докажут, где эксперт по показыванию албанских орлов?))
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