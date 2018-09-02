Мустафи могут оштрафовать за «албанского орла» после гола «Арсенала»

сегодня, 17:59

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может быть оштрафован за то, что во время празднования гола в ворота «Кардиффа» в матче 4-го тура АПЛ показал «албанского орла». Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии, футболистам запрещается демонстрировать любые политические жесты, к которым может быть отнесено изображение албанского орла.