Мустафи могут оштрафовать за «албанского орла» после гола «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может быть оштрафован за то, что во время празднования гола в ворота «Кардиффа» в матче 4-го тура АПЛ показал «албанского орла». Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии, футболистам запрещается демонстрировать любые политические жесты, к которым может быть отнесено изображение албанского орла.
Пускай докажут, где эксперт по показыванию албанских орлов?))
Пускай докажут, где эксперт по показыванию албанских орлов?))
...а когда они палец сосут это как интерпретировать?
...а когда они палец сосут это как интерпретировать?