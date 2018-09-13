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Лория попрощался с «Крыльями Советов»

сегодня, 11:26

Голкипер сборной Грузии Гиорги Лория, выступавший за «Крылья Советов» с 2015 года, покидает самарский клуб.

Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу «Крылья Советов». Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось... Я очень привык к «Крыльям» и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе, в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за «Крылья»!

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