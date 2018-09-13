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Геркус оценил шансы «Локомотива» в Лиге чемпионов

сегодня, 09:33

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов. 

Шансы занять высокие места есть. Не то что бы соперники все проходные, но группа рабочая. Слабости есть у всех команд: они что-то ищут, перестраиваются, и с ними можно играть. Вопрос скорее к нам: как мы сможем настроиться, организоваться, собраться на эти игры, насколько хорошо мы сможем изучить соперников, найдем их слабые места, как на это будем реагировать.

Очень тяжело будет играть первый матч - на выезде с «Галатасараем». Там очень громкий стадион, самый громкий стадион в мире. Плюс соперник будет играть плотно, цеплять, и это все тяжело будет выдержать. И тут вопрос к тренерам, как надо будет подготовить к этому игроков, особенно для тех, кто никогда не играл. Надо выдержать, не сломаться, будет тяжелое, плотное противостояние.

Ранее Геркус рассказал о своем отношении к системе VAR.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:03
С группой повезло
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 10:02
Удачи Локо .
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:59
частное мнение ген. директора «Локомотива» Ильи Геркуса - не совпадает с реальностью .....
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 09:54
Как играет Цска и Локо в рпл в лч делать нечего.
амурец
амурец
сегодня в 09:50
надо играть и выигрывать, хотя конечно будет очень тяжеловато
Верещагин
Верещагин
сегодня в 09:50
Шансы есть, а вот конюшня безнадёжна.
ndedov
ndedov
сегодня в 09:48
Шансы невелики, но надо биться!
Abverin
Abverin
сегодня в 09:47
Да нет никаких шансов с такой игрой, нужно объективно себя оценивать.
sashasokol
sashasokol
сегодня в 09:38
Ну в принципе он прав. Проходных соперников нет, но все в руках Локо. Очень надеюсь, что Локо выйдет из группы. Желаю Локо и другим команда РПЛ удачи в ЕК.
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