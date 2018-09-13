Геркус оценил шансы «Локомотива» в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов.

Шансы занять высокие места есть. Не то что бы соперники все проходные, но группа рабочая. Слабости есть у всех команд: они что-то ищут, перестраиваются, и с ними можно играть. Вопрос скорее к нам: как мы сможем настроиться, организоваться, собраться на эти игры, насколько хорошо мы сможем изучить соперников, найдем их слабые места, как на это будем реагировать.

Очень тяжело будет играть первый матч - на выезде с «Галатасараем». Там очень громкий стадион, самый громкий стадион в мире. Плюс соперник будет играть плотно, цеплять, и это все тяжело будет выдержать. И тут вопрос к тренерам, как надо будет подготовить к этому игроков, особенно для тех, кто никогда не играл. Надо выдержать, не сломаться, будет тяжелое, плотное противостояние.