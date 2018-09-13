ТЕРРИтория хайпа

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Легендарного Джона Терри в «Спартаке» не будет. А так хотелось. Или нет? «Соккер.ру» отмечает, что само отношение к фигуре ветерана и его отказу в российской футбольной среде различается.

Пока сборные ломали копья, осваивая Лигу Наций, «Спартак» пытался провернуть громкую сделку, решив залатать образовавшуюся дыру в центре обороны самим Джоном Терри. Поначалу это казалось дикой историей. Затем стали появляться сведения о прохождении медосмотра, о том, что англичанин все ближе и ближе к Москве. Это одновременно вызывало недоумение и жгучее любопытство. И пока журналисты наперебой рисовали схемы, в которые вписывали Терри, рассуждали о том, сколько минут игрового времени Джон получит в Туле, в последний момент – бац! – все в порядке: сделки не будет. Говорят, семья сказала, чтобы старина Терри не сходил с ума на закате карьеры и не морозил кости в России. Но маховик хайпа был запущен. А после такого резкого отказа вообще пошел во все тяжкие. Давайте удостоверимся в многообразии мнений разной степени авторитетности по этой теме.

Вот Роман Павлюченко примкнул к лагерю, который неизбежно образуется следом за любым событием. Лагерь под названием «я все знал»:

Когда все начиналось, я сразу сказал, что мне это кажется пиаром, только для чего это все? Сразу говорил, что Терри не будет в России, в «Спартаке», поэтому я не знаю, для чего это все было. Все начали говорить, что да, он усилит, хорошее приобретение. Я сказал, что это какая-то шутка. Хотя, может быть, переговоры и были. Конечно, Терри помог бы «Спартаку», все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. Но я, если честно, с самого начала не верил. Это была шутка и пиар-ход.

А экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин умело в пару предложений уместил и большую политику, и фирменный тарасовский борщ. Сразу видно, что человек освоился на сцене, умеет выражаться сочно и лаконично:

Сорвавшийся переход Джона Терри — результат политического давления внутри его страны… Печально, но он не узнает, что такое тарасовский борщ.

Царь всего российского футбола Александр Мостовой, превратившийся в короля аналитики и принца изящной футбольной словесности, свои рассуждения на тему мотивации Терри завершил неожиданным пассажем. И, возможно, зря, а то в «Спартаке» всерьез его совет воспримут. И маховик хайпа закрутится с еще большей скоростью:

Скорее всего, дело не в деньгах. Терри всё-таки не бедный футболист, он уже давно заработал и себе, и своим детям на долгие годы. Хотя денег много не бывает. Да и вообще англичан очень мало за границей, они уже привыкли у себя играть. Возможно, он просто не решился на этот шаг. Терри передумал в последний день? Да ничего особенного не произошло. Это совершенно нормально: человеку 37 лет, он думал, сомневался. Он же никому не пообещал, что подпишет контракт, а потом отказался от своих слов. Бывают же случаи, что футболист забил два мяча и требует повышения зарплаты. Сыграет человек четыре матча, а потом подписывает новый контракт на четыре года. Терри никого не обманывал, никого не подводил. В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришёл, то с легкостью закрыл бы позицию защитника в «Спартаке». Сейчас «Спартаку» можно спокойно подписать Сергея Игнашевича, не знаю, зачем он закончил.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что отказ Терри от перехода в московскую команду – это благо для нее. Англичанин тем самым спас коллектив от разложения, а боссов клуба от критики:

Терри никому ничем не обязан, он волен поступать, как хочет. Да и я не думаю, что он ломился в спартаковские двери, скорее, «красно-белые» хотели, сам не знаю зачем, такую фигуру. Я не считаю, что Терри был бы полезен для «Спартака». На мой взгляд, Терри – чуждый элемент. Это очень титулованный и распиаренный футболист, который мог бы начать вести себя претенциозно. А вокруг российская молодёжь, которая должна обрастать нашими героями и формировать мировозрение вокруг наших футболистов, а не вокруг англичанина, который приехал подрубить денег. После перехода Терри в «Спартак» хорошей атмосферы точно не было бы. Если бы он начал недорабатывать, просить лишние миллионы, то тот же Георгий Джикия мог бы возмутиться. Он перспективнее, полезнее, а кому-то платят в разы больше непонятно за что. Для имиджа ещё этот трансфер мог бы быть полезен, но с тем же успехом можно было бы позвать и Роналдиньо, который бы показывал какие-то выкрутасы с мячом. Много пенсионеров, которые в 36-37 лет могут сыграть ещё несколько матчей, но не более того. Не знаю, почему «Спартак» сосредоточился именно на Терри. Зачем клубу имя, а не функционал? На мой взгляд, это просто выброшенные на ветер деньги.

С ним согласен и Андрей Канчельскис, по мнению которого отсутствие Терри позволит спартаковской молодежи получать больше игрового времени и раскрываться:

У каждого есть свои проблемы, в том числе у Терри. Ничего страшного не случилось. «Спартак» должен заниматься защитой, которая у него хромает, но всё к лучшему. Думаю, информация Daily Mail о сумме предложенного однолетнего контракта (£ 3 млн) не совсем верна и на самом деле сумма меньше. РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри. У «Спартака» теперь нет альтернативы, кроме как доверять своим молодым игрокам. Теперь наши футболисты должны понимать, что у них появился шанс проявить себя. Значит, так боженька решил.

А вот бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает, что Терри принес бы команде пользу. Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. По его мнению, раз англичанин был нужен «Спартаку», значит, срыв сделки – это плохо:

Насколько имиджево ударит отказ Терри перейти в «Спартак» по московскому клубу? Сложно сказать. Будь на месте Терри менее известный игрок, воспринималось бы это более спокойно. Но, я думаю, нужно будет пару дней, чтобы все улеглось. Мы не знаем, с чем связано это решение, в чем загвоздка. «Спартак» желал, чтобы Джон был в команде. Он бы приносил команде пользу. Не получилось. Кто окажется крайним? Мое мнение — стоит подождать и узнать подробности.

Что касается того, что «Спартак» теперь остался с двумя здоровыми центральными защитниками, то это сложный момент, который, наверное, будоражит и главного тренера. Крайний вариант — ставить на эту позицию игрока другого амплуа. Возрастает ответственность Джикии и Боккетти, им предстоит быть более аккуратными и внимательными, хотя от травм никто не застрахован.

А вот футбольный агент Шандор Варга примкнул к лагерю тех, кто критикует самого Терри за несерьезный подход к такому важному вопросу, как подписание контракта:

На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским «Спартаком». Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу. Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным. У детей возникнут проблемы с адаптацией? Не думаю, что эта причина также имеет место быть. В Москве прекрасные школы, двое моих детей получили здесь прекрасное образование и поступили в лучшие учебные заведения в мире. Как я уже говорил, проблема наверняка кроется глубже, но истинные причины пока неизвестны.

А что в самом «Спартаке»? Хранят молчание. Хотя Массимо Каррера имел неосторожность встретиться с журналистом, который, конечно, спросил итальянца про Терри. Но ответил он как-то дежурно, отмахнувшись:

Встретился сейчас (случайно) с Массимо Каррерой, спросил про Терри - сильно ли расстроился, Массимо ответил, что «конечно расстроился, такой игрок!» На вопрос, будут ли искать кого-то в ближайшие два дня, в ответ лишь улыбнулся.

Сама идея сделки с Терри и срыв ее оказались благодатной почвой для появления самых разных, диаметрально противоположных мнений. Давно такого разнообразия и расхождения по какому-либо вопросу не было. Жаль, что так и не узнаем, как Терри на вкус тарасовский борщ, как ему российский зимний футбол, как он испортил бы атмосферу в команде. Но каково ваше отношение к срыву сделки? В чьем вы лагере?