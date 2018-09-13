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«Локомотив» завершил предпроектную работу по строительству крыши на арене

сегодня, 10:55

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что руководство клуба завершило предпроектную работу по возведению крыши на стадионе «РЖД-Арена».

Мы закончили, по сути, предпроектную работу. У нас есть несколько вариантов развития стадиона в плане достройки и перестройки, сейчас будем это обсуждать на совете директоров. Есть два этапа: закрытие фасадов и строительство крыши.

Есть несколько вариантов строительства новых опор, на которых она будет держаться. В любом случае, сначала мы говорим о том, что надо делать контур фасада, который закрывает наши открытые галереи, чтобы внутри них было тепло. Потом уже дальше последует возведение опор. Скорее всего, речь идет о четырех угловых опорах, на них подвешивается зонтичная крыша, которая раскрывается. Мы просто берем и покупаем такой зонтик, который раскрывается и убирается.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:49
Значит скоро РЖД повысит тарифы.
drug01
drug01
сегодня в 11:49
Дешевле будет новый построить!!!!
Виталий Алпатов
Виталий Алпатов
сегодня в 11:30
сколько лет понадобилось что бы понять, что "очень комфортно" находиться на наших стадионах в нелетнее время! Красавцы, молодцы, надеюсь все больше стадионов вооружатся подобными зонтиками! Питеру отдельное спасибо за подобный пример!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:08
ПРИДЁТСЯ ПАРУ ИГРУНОВ ПРОДАТЬ, ЧТОБ НА КРЫШУ ДЕНЕГ ХВАТИЛО

ГЫ-ГЫ
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