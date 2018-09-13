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Геркус: «Мы всячески поддерживаем и приветствуем VAR в России»

сегодня, 09:31

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к системе VAR (система видеопомощи арбитрам).

Мы всячески это поддерживаем и приветствуем. Просто есть определенная процедура, я так понимаю, она еще запускается РФС. Мы поддержали  эту инициативу, и я уверен, что большинство также поддержало. В ближайшее время начнется запуск.

VAR состоит из двух частей – технической, то есть оборудование, и из самого важного элемента в виде обученных судей. Это должно быть больше судей, их надо готовить, а в России пока не уделяют этому необходимого внимания. Это целый институт, им надо плотно заниматься. Если мы хотим иметь VAR, надо понимать, что судей будет в два раза больше, и период подготовки он занимает какое-то время. Это технологически и операционно сложно.

Второй вопрос – развести оборудование, но это сделать проще. В Черкизове оно было, у нас была тренировочная база судей во время чемпионата мира. Оборудование ставится за день, максимум – за два.

Недавно сообщалось, что VAR не будет на матчах РПЛ минимум до следующей весны.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 10:08
Давно пора VAR установить! Пора прикрыть кормушку Федуна подлецам Безбородову, Лампочкину и другим!
Alexander Chernenko
Alexander Chernenko
сегодня в 10:08
Стоит система в Краснодаре. Помешало это Лапочкину сломать игру? У нас за небольшие деньги найдутся мастера все отключить в нужный момент, либо просто забить на систему и судить, как попросили.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 09:57
Это уже не тот футбол который был раньше с вашими системами видеопомощи.
амурец
амурец
сегодня в 09:51
вот это правильно VAR нужен
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