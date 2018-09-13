Геркус: «Мы всячески поддерживаем и приветствуем VAR в России»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к системе VAR (система видеопомощи арбитрам).

Мы всячески это поддерживаем и приветствуем. Просто есть определенная процедура, я так понимаю, она еще запускается РФС . Мы поддержали эту инициативу, и я уверен, что большинство также поддержало. В ближайшее время начнется запуск.

VAR состоит из двух частей – технической, то есть оборудование, и из самого важного элемента в виде обученных судей. Это должно быть больше судей, их надо готовить, а в России пока не уделяют этому необходимого внимания. Это целый институт, им надо плотно заниматься. Если мы хотим иметь VAR , надо понимать, что судей будет в два раза больше, и период подготовки он занимает какое-то время. Это технологически и операционно сложно.

Второй вопрос – развести оборудование, но это сделать проще. В Черкизове оно было, у нас была тренировочная база судей во время чемпионата мира. Оборудование ставится за день, максимум – за два.