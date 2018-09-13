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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 19’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
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Будущее Погба зависит от будущего Моуриньо

сегодня, 22:35

Итальянские СМИ сообщают, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был предложен «Ювентусу», но он может остаться в манкунианском клубе, если на смену Жозе Моуриньо придет Зинедин Зидан.

Агент игрока Мино Райола контактировал с туринским клубом, уверяя, что Погба готов к трансферу.

Однако всё может измениться, если Моуриньо будет уволен, а на его место придет Зидан.

У Погба и «Особенного» сложились напряженные отношения в последнее время, и руководство клуба может столкнуться перед выбором между игроком и тренером.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 23:05
марсиаль, погба... только и ждут... либо свалить, либо увольнения моура. и думаю в команде не они одни этого ждут.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил sihafazatron
сегодня в 22:57
моур уже на чемоданах сидит, как только неустойку ему выплатят сразу свалит)
Семак готовит кресло,тапочки и блокнотик с ручкой "газпром".
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 22:46
Ленивое переоцененное дерево надо продавать, пока есть желающие его приобрести)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:37
моур уже на чемоданах сидит, как только неустойку ему выплатят сразу свалит)
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