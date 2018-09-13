Будущее Погба зависит от будущего Моуриньо

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Итальянские СМИ сообщают, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был предложен «Ювентусу», но он может остаться в манкунианском клубе, если на смену Жозе Моуриньо придет Зинедин Зидан.

Агент игрока Мино Райола контактировал с туринским клубом, уверяя, что Погба готов к трансферу.

Однако всё может измениться, если Моуриньо будет уволен, а на его место придет Зидан.

У Погба и «Особенного» сложились напряженные отношения в последнее время, и руководство клуба может столкнуться перед выбором между игроком и тренером.