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Эктор Эррера следующим летом может перейти в «Реал» как свободный агент

сегодня, 05:23

Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера следующим летом может оказаться в «Реале». По данным источника, главный тренер мадридского клуба Хулен Лопетеги, знакомый с Эррерой по работе в «Порту», недавно лично позвал 28-летнего хавбека в «Реал».

Контракт мексиканца с нынешним клубом истекает в конце этого сезона и игрок не намерен его продлевать.

«Реал» рассматривает Эрреру в качестве замены Матео Ковачичу, который следующим летом может подписать полноценный контракт с «Челси».

Ранее сообщалось об интересе к Эктору Эррере со стороны «Ромы».

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