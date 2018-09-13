Эктор Эррера следующим летом может перейти в «Реал» как свободный агент

Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера следующим летом может оказаться в «Реале». По данным источника, главный тренер мадридского клуба Хулен Лопетеги, знакомый с Эррерой по работе в «Порту», недавно лично позвал 28-летнего хавбека в «Реал».
Контракт мексиканца с нынешним клубом истекает в конце этого сезона и игрок не намерен его продлевать.
«Реал» рассматривает Эрреру в качестве замены Матео Ковачичу, который следующим летом может подписать полноценный контракт с «Челси».
Ранее сообщалось об интересе к Эктору Эррере со стороны «Ромы».