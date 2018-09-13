Моуриньо дал «зеленый свет» продаже Марсьяля

Согласно данным из СМИ, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи нападающего Антони Марсьяля.
Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо дал «зеленый свет» продаже форварда. Ранее интерес к игроку проявляли «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако МЮ не хотел продавать футболиста. Теперь же ничего не мешает осуществлению потенциального трансфера.
Не пойдёт он в Вульвич, клуб у которого шанс попасть в ЛЧ в близкое десятилетие равен нулю.
Не пойдёт он в Вульвич, клуб у которого шанс попасть в ЛЧ в близкое десятилетие равен нулю.