  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • США. МЛС
Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
ГлавнаяНовости

Моуриньо дал «зеленый свет» продаже Марсьяля

сегодня, 11:56

Согласно данным из СМИ, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи нападающего Антони Марсьяля

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо дал «зеленый свет» продаже форварда. Ранее интерес к игроку проявляли «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако МЮ не хотел продавать футболиста. Теперь же ничего не мешает осуществлению потенциального трансфера. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лейпциг» претендует на защитника ПСЖ
Сегодня, 11:16 1
Эктор Эррера следующим летом может перейти в «Реал» как свободный агент
Сегодня, 05:23 6
«Интер» хочет подписать Марсьяля и Ди Марию
Вчера, 15:57 7
Рабьо примет решение о своем будущем в январе
Вчера, 12:42 2
«Милан» и «Интер» поспорят за Фабрегаса
Вчера, 10:55 2
«Марсель» зимой вернется к кандидатуре Балотелли
Вчера, 09:18 1
Обсудить
Все комментарии
sparxx2
sparxx2
сегодня в 12:56
Не вижу конкурентов - забераем.
Не пойдёт он в Вульвич, клуб у которого шанс попасть в ЛЧ в близкое десятилетие равен нулю.
Nazi
Nazi
сегодня в 12:43
Хорошо если правда, а то маринуют его по чем зря. Пусть там санчес отбегает свои миллионы 😁
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:39
переводчик развалит мю
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 12:21
ну наконец то, а то потерял бы футбольный мир такой талант.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:07
лямов за 20 можно бы в Реал ) подменять уставшего Асенсио слева, Васкес есть Бейла менять, а слева вакуум. Талант то есть у Марсьяля и Рэшфорда )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100