Воспитанник ЦСКА Адамс может перебраться на Мальту

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс сообщил, что может продолжить карьеру на Мальте. Прошлый сезон он провел в «Серседе» из третьего испанского дивизиона.

В «Серседе» я играл на правах аренды от «Луго». По истечении контракта с испанцами тренировался с «Анжи», но заявить меня на сезон клуб не смог — запрет на регистрацию новичков не позволил. Как свободный агент, я ещё могу устроиться в одной из европейских лиг. Сейчас вроде на Мальте вариант наклёвывается. Всё-таки лучше, чем ничего. На этой неделе ситуация должна проясниться.