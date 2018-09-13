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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
21:00 32’ Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 0:2 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
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Воспитанник ЦСКА Адамс может перебраться на Мальту

сегодня, 20:25

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс сообщил, что может продолжить карьеру на Мальте. Прошлый сезон он провел в «Серседе» из третьего испанского дивизиона.

В «Серседе» я играл на правах аренды от «Луго». По истечении контракта с испанцами тренировался с «Анжи», но заявить меня на сезон клуб не смог — запрет на регистрацию новичков не позволил. Как свободный агент, я ещё могу устроиться в одной из европейских лиг. Сейчас вроде на Мальте вариант наклёвывается. Всё-таки лучше, чем ничего. На этой неделе ситуация должна проясниться.

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Все комментарии
Alista
Alista
сегодня в 21:26
Хорошую карьеру делает.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:25
Молодец пацан, пробивается.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:07
Я понял из этого кроссворда одно: лучше в "ЦСКА" не воспитываться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:45
Вырвался в Европу. Какую-никакую. Всё лучше, чем киснуть в конюшне...
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