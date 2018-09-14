Гюндоган был одной из последних трансферых целей МЮ при Фергюсоне

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстеен рассказал, что экс-наставник манкунианцев Алекс Фергюсон хотел приобрести полузащитника Илкая Гюндогана, прежде чем покинул «красных дьяволов» в 2013 году.

Если бы Ферги настоял на своей идее, мы бы добавили составу таланта и энергии. Не могу сказать, что у нас была возрастная команда. Зрелая.

В то время мы присматривались с Гюндогану и Ройсу из Дортмунда. Нам нужен был игрок похожий на Скоулза, который поддерживает темп, хорошо работает с мячом и быстро принимает решения.

Уверен, если бы Фергюсон остался, «Юнайтед» бы снова поборолся за титул.