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Гюндоган был одной из последних трансферых целей МЮ при Фергюсоне

сегодня, 12:20

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстеен рассказал, что экс-наставник манкунианцев Алекс Фергюсон хотел приобрести полузащитника Илкая Гюндогана, прежде чем покинул «красных дьяволов» в 2013 году.

Если бы Ферги настоял на своей идее, мы бы добавили составу таланта и энергии. Не могу сказать, что у нас была возрастная команда. Зрелая. 

В то время мы присматривались с Гюндогану и Ройсу из Дортмунда. Нам нужен был игрок похожий на Скоулза, который поддерживает темп, хорошо работает с мячом и быстро принимает решения.

Уверен, если бы Фергюсон остался, «Юнайтед» бы снова поборолся за титул.

Напомним, Гюндоган сейчас выступает в составе «Манчестер Сити» и не желает переходить в другие топ-клубы Европы.

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