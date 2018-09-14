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Президент ПСЖ - о Неймаре и «Реале»: «Нам не нужны закулисные игры»

сегодня, 10:50

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи недоволен постоянными слухами о том, что на звездного футболиста команды Неймара претендует «Реал» и мадридский клуб якобы держит постоянный контакт с бразильцем.

Нам не нравится, когда другие клубы разговаривают с нашими игроками. Мы уважаем «Реал» и его президента Флорентино Переса, но я думаю, что нам всем не нужны закулисные игры.

Если есть какой-то интерес, мы прямо поговорим с Пересом и так далее. Жду этого от всех клубов, а не только от «Реала». Убийство друг друга - это не стиль ПСЖ. Надеюсь, что и другие клубы не поступят так с нами.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 11:11
Ну лицемерно говорить о таком президенту ПСЖ . Который за кулисами договорился с Неймаром , а потом перед фактом поставил руководство Барсы . Как бы то не было , надеюсь Нассер Аль-Хелаифи вы никогда и ни при каких условиях не продадите его в Реал
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:08
только не плачь, араб, возомнил себя королем парижа
311
311
сегодня в 10:58
А сами тайком уговаривали Азара и Канте о смене клуба!)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:56
"нам всем не нужны закулисные игры." Ну конечно, а Вы Мбаппе и Неймара без закулисных игр, без махинаций, чтобы соблюсти ФФП, приобрели. У Вас всё честь по чести, святые люди.
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