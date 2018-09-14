Президент ПСЖ - о Неймаре и «Реале»: «Нам не нужны закулисные игры»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи недоволен постоянными слухами о том, что на звездного футболиста команды Неймара претендует «Реал» и мадридский клуб якобы держит постоянный контакт с бразильцем.

Нам не нравится, когда другие клубы разговаривают с нашими игроками. Мы уважаем «Реал» и его президента Флорентино Переса, но я думаю, что нам всем не нужны закулисные игры.