Моуриньо - о своем падении на «Уэмбли»: «Это был хороший нырок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо по просьбе журналиста прокомментировал свое падение на «Уэмбли».
Люди звонят и просят меня упасть, потому что им нужны новости. Так что я сделал это намеренно, чтобы вы могли немного поговорить.
Не пострадал ли я? Нет! Это был хороший нырок. Я оставил в сохранности свои наушники. Пенальти не было, но на желтую карточку, возможно, тянуло.
MY GOD... MOURINHO CANT CATCH A BREAK..— Mig-L (@M1guelCh1nes) 9 сентября 2018 г.
😂😂😂😂😂😂😂😂😩😩😩😩😩 pic.twitter.com/Q432YJT9Q1