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Моуриньо - о своем падении на «Уэмбли»: «Это был хороший нырок»

сегодня, 14:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо по просьбе журналиста прокомментировал свое падение на «Уэмбли».

Люди звонят и просят меня упасть, потому что им нужны новости. Так что я сделал это намеренно, чтобы вы могли немного поговорить.

Не пострадал ли я? Нет! Это был хороший нырок. Я оставил в сохранности свои наушники. Пенальти не было, но на желтую карточку, возможно, тянуло.

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