Президент ПСЖ: «Пусть Тебас занимается Ла Лигой, а нам даст поработать»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал постоянные нападки на клуб со стороны главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, обвинявшего парижан в несоблюдении правил финансового фэйр-плей.

Я никогда не говорил о Тебасе за его спиной. В последний раз, когда мы общались, я был с ним предельно честен. Лучше сказать правду в лицо. Он нападает на всех подряд: «Ювентус», «Интер», ПСЖ . Пусть занимается своими делами, Ла Лигой и испанскими клубами, а нам даст спокойно поработать.

Против Ла Лиги мы ничего не имеем, так что пусть не волнуется.