Дюкуре: «Погба всегда любил повыпендриваться, но он хороший парень»

Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дюкуре поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, с которым немало поиграл в юношеских сборных Франции.
Я играл с ним с 16 лет. В физическом плане он был такой же, как и сегодня. Он опережал всех и у него была своя техника.
Поль всегда был одинаковый. Иногда он любит повыпендриваться, но он очень хороший парень, очень естественный. Сейчас времена другие, он стал суперзвездой, но остался собой.
Ранее сообщалось, что будущее Погба в МЮ зависит от будущего главного тренера команды Жозе Моуриньо.