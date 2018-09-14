Дюкуре: «Погба всегда любил повыпендриваться, но он хороший парень»

Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дюкуре поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, с которым немало поиграл в юношеских сборных Франции.

Я играл с ним с 16 лет. В физическом плане он был такой же, как и сегодня. Он опережал всех и у него была своя техника.

Поль всегда был одинаковый. Иногда он любит повыпендриваться, но он очень хороший парень, очень естественный. Сейчас времена другие, он стал суперзвездой, но остался собой.