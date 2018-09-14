Хендерсон: «„Ливерпулю“ в этом сезоне нужно сделать решающий шаг»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сообщил, что его команда планирует улучшить результат минувшего сезона, когда мерсисайдцы заняли 4-е место в АПЛ и уступили «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

В нашем клубе выступали фантастические игроки: Стивен Джеррард, Луис Суарес, Филиппе Коутиньо. Однако сейчас мы все стали единой командой. Импульс исходит от тренера. С тех пор, как он пришел в «Ливерпуль», мы движемся в правильном направлении. Теперь нам нужно сделать решающий шаг.