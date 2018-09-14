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Мбаппе хочет сыграть в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом»

сегодня, 13:42

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от ближайшего розыгрыша Лиги чемпионов. Парижане сыграют в группе С с «Наполи», «Ливерпулем» и «Црвеной Звездой». Также Мбаппе оценил перспективы «Ювентуса» в этом турнире.

У нас сложная группа, но сама природа Лиги чемпионов напоминает о том, что это самый желанный европейский клубный трофей.

Нас ожидает тяжелое противостояние с «Наполи». Команды Анчелотти играют в хороший футбол, следуют своей философии, высоко прессингуют. Кроме того, у них фантастические болельщики. У меня нехорошие воспоминания об этой команде. Я проиграл им в товарищеском матче в 2016 году, когда играл в «Монако».

Криштиану Роналду в «Ювентусе?» Безусловно, он продвинет итальянский футбол. Серия А всегда была великолепным чемпионатом, но в последнее время подрастеряла свой престиж. Я слежу за Серией А, но теперь станет еще интереснее. Теперь другие команды должны тщательнее изучать «Ювентус».

Это также отличная возможность для Роналду одержать победу в двух командах. Вместе они смогут достичь великих свершений в Лиге чемпионов.

Финал ПСЖ - «Юве»? Я только за!

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Все комментарии
авито
авито
сегодня в 14:22
В финале сыграют Барселона с Атлетиком.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Faustello
сегодня в 14:17
100%!!!😉☝️
neverwin
neverwin
сегодня в 14:13
Иш смотри какой дерзкий, до полуфинала доползите хотя-бы, а там глядишь судьи помогут.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:48
Жалко Спартак вылетел в ЛЕ, так бы точно в финале играл.
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