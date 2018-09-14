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Лукаку: «Иногда футболисты становятся мягкими, чувствуют себя атакованными»

сегодня, 09:09

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выступил в поддержку Жозе Моуриньо, резкость и искренность которого не всем приходятся по нраву.

Нужно ценить то, что в мире существуют настоящие люди. Большинство менеджеров в чемпионате просто делают вид, что счастливы, когда это не так. Моуриньо заслуживает уважения за желание сохранять свою индивидуальность, не уклоняться от конфронтаций. Он хочет, чтобы мы становились сильнее. Он хороший парень, который одинаково относится ко всем.

Иногда футболисты становятся мягкими. Тренер не может сказать всё, что хочет, потому что игрок чувствует себя атакованным.

Я не чувствую, что на меня нападают. Я крепкий парень, но это благодаря не футболу, а моему прошлому.

У нас отличные взаимоотношения с Моуриньо. Он человек семьи, все время поднимает нам настроение. Он борется за своих футболистов, оставаясь настоящим.

Ранее о своих взаимоотношениях с португальским специалистом рассказал полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 09:51
Топ клубы тренирует, значит сильный тренер!
Антон Трифонов
Антон Трифонов
сегодня в 09:48
Моур вообще показал сливочным глорам что такое ЛЧ после 8 или 9 лет позора . По сути его состав в итоге и выиграл все что только можно . Фундамент был заложен в этот Реал именно Моуром и это факт . МЮ вообще в полной опе после ухода Ферги . Как ни как выиграл три кубка +в прошлом году 2 место .
Все привыкли что Моур штампует трофей за трофеем но так вечно не бывает . Уверен он еще выиграет если будет качественное усиление)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 09:45
Маур должен тренировать зеков ИМХО
sparxx2
sparxx2
сегодня в 09:36
Мягкий ты наш....
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