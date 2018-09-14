Лукаку: «Иногда футболисты становятся мягкими, чувствуют себя атакованными»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выступил в поддержку Жозе Моуриньо, резкость и искренность которого не всем приходятся по нраву.

Нужно ценить то, что в мире существуют настоящие люди. Большинство менеджеров в чемпионате просто делают вид, что счастливы, когда это не так. Моуриньо заслуживает уважения за желание сохранять свою индивидуальность, не уклоняться от конфронтаций. Он хочет, чтобы мы становились сильнее. Он хороший парень, который одинаково относится ко всем.

Иногда футболисты становятся мягкими. Тренер не может сказать всё, что хочет, потому что игрок чувствует себя атакованным.

Я не чувствую, что на меня нападают. Я крепкий парень, но это благодаря не футболу, а моему прошлому.

У нас отличные взаимоотношения с Моуриньо. Он человек семьи, все время поднимает нам настроение. Он борется за своих футболистов, оставаясь настоящим.