Тренер «Акхисара»: «Для нас огромная честь встретиться с „Краснодаром“»

Тренер турецкого «Акхисара» Джем Кавчак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Матч группового этапа Лиги Европы станет историческим событием для всего футбольного клуба «Акхисар». Мы впервые будем играть в еврокубковом турнире, встретимся с клубом, который в последние годы является постоянным участником данного турнира, для нас это огромная честь. Мы хорошо изучили соперника, нашли его слабые стороны и постараемся сыграть в этом направлении. Мы верим, что завтра сможем одержать победу.

Мы прекрасно понимаем, что в завтрашнем матче фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрприз и даже выигрывали трофеи. Главное - бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего оппонента, тогда все получится.