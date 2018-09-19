Геркус: «Разгром от „Галатасарая“ сильно бьет по нашим амбициям»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).
Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям. Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперед.
Интересно узнать у Геркуса, а какие амбиции у него в ЛЧ?)))
Интересно узнать у Геркуса, а какие амбиции у него в ЛЧ?)))
Не лез бы ты не свои дела, может и не было бы такого провала ?!?
Не лез бы ты не свои дела, может и не было бы такого провала ?!?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Нужно адекватно оценивать свои силы. Вам в ЛЧ не светит ничего
Нужно адекватно оценивать свои силы. Вам в ЛЧ не светит ничего
Смотрел репортаж Журавля с поездки на матч, он там перед игрой когда узнал что в 3 ЦЗ играть будут вспомнил что последний раз Локо с такой схемой влетел 3-0 в ЕК ))
Смотрел репортаж Журавля с поездки на матч, он там перед игрой когда узнал что в 3 ЦЗ играть будут вспомнил что последний раз Локо с такой схемой влетел 3-0 в ЕК ))
все нормально, просто 3 разгрома подряд)
все нормально, просто 3 разгрома подряд)