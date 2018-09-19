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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Геркус: «Разгром от „Галатасарая“ сильно бьет по нашим амбициям»

сегодня, 12:43
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).

Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям. Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперед.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:45
вот гнили кусок, под Шпаліча воду льет с****.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 13:42
А недавняя ничья с ДИНАМО, не ударила по амбициям?
Не в бровь, а в глаз.)))
Интересно узнать у Геркуса, а какие амбиции у него в ЛЧ?)))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 13:40
Юбилейные чемпионства понижаают уровень футбола в нашей стране.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:39
Паровозы, не вешать нос!!! Играть в Турции никому не легко!!! Отплатите туркам в ответке!!!
удав
удав
сегодня в 13:38
случайное прошлогоднее чемпионство слишком повысило ваши амбиции, а теперь просто опускаетесь на свой заслуженный уровень
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ROMA DROGBA
сегодня в 13:37
А что их адекватно оценивать,группа равная, непредсказуемая,можно и вылететь и в весну ЛЧ попасть.Первый матч,кроме потери очков,лично мне только позитива добавил,т.к. игра была очень неплохой.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:36
Амбиции нужно в дело претворять, а не языком болтать!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:21
Шел бы ты Гера лесом. Палыч вернулся, принес чемпионство, а ты только палки в колеса ставишь. Ты не об амбициях клуба печешься, ты о своих амбициях больше заботишься. Все намереваешься в Питер свалить???
Не лез бы ты не свои дела, может и не было бы такого провала ?!?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:08
ГОТОВЬТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЁ 5 РАЗ ПО ВАШИМ АМБИЦИЯМ !

ГЫ-ГЫ
drug01
drug01
сегодня в 13:00
Этого следовало ожидать!Чемпион липовый,хуже даже чем Спартак?
Знатог
Знатог
сегодня в 12:59
А какие у нас амбиции? Выиграть ЛЧ? Или пока ЛЕ хватит?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 12:59
Они у вас есть?
Нужно адекватно оценивать свои силы. Вам в ЛЧ не светит ничего
Faustello
Faustello ответил iNels
сегодня в 12:49
последние 3 матча локо в еврокубках: 0:3, 1:5, 0:3 все нормально, просто 3 разгрома подряд)
Вчера кстати кто то на ветке с названием - Локо вылетел в Турцию, написал что главное чтобы не влетел. Как в воду глядел...
Смотрел репортаж Журавля с поездки на матч, он там перед игрой когда узнал что в 3 ЦЗ играть будут вспомнил что последний раз Локо с такой схемой влетел 3-0 в ЕК ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:47
А недавняя ничья с ДИНАМО, не ударила по амбициям?
iNels
iNels
сегодня в 12:46
последние 3 матча локо в еврокубках: 0:3, 1:5, 0:3
все нормально, просто 3 разгрома подряд)
Faustello
Faustello
сегодня в 12:45
Геркус поди всю ночь с шампусом отмечал и радостно потирал руки от того что Шпалыч оступился. Выживет он Шпалыча как пить даст выживет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:44
для вас 3:0 бьет по амбициям, а для кого-то и 7:0 нормально)
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