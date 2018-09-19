Геркус: «Разгром от „Галатасарая“ сильно бьет по нашим амбициям»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).

Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам «Галатасарай» на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям. Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперед.