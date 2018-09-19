Игнатьев: «Молодые ребята ЦСКА уже перешагнули уровень маленьких штанишек»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал об ожиданиях от встречи ЦСКА в игре с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.
По тому, как ЦСКА играет в последних турах, важно проявить этот мальчишеский максимализм, к которому команда начинает нас приучать.
И, конечно, не стушеваться. Не перед соперником даже, а перед громким названием турнира «Лига чемпионов». Турнира, в котором многим из них впервые предстоит участвовать. Но по тому, что заявляет руководство клуба, в ЦСКА верят в игроков. И, видимо, на то есть основания. Я имею в виду даже не чисто футбольные моменты, а психологический статус. Эти молодые ребята, по-моему, уже перешагнули из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей.