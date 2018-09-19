Игнатьев: «Молодые ребята ЦСКА уже перешагнули уровень маленьких штанишек»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 16’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Игнатьев: «Молодые ребята ЦСКА уже перешагнули уровень маленьких штанишек»

сегодня, 16:36
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал об ожиданиях от встречи ЦСКА в игре с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

По тому, как ЦСКА играет в последних турах, важно проявить этот мальчишеский максимализм, к которому команда начинает нас приучать.

И, конечно, не стушеваться. Не перед соперником даже, а перед громким названием турнира «Лига чемпионов». Турнира, в котором многим из них впервые предстоит участвовать. Но по тому, что заявляет руководство клуба, в ЦСКА верят в игроков. И, видимо, на то есть основания. Я имею в виду даже не чисто футбольные моменты, а психологический статус. Эти молодые ребята, по-моему, уже перешагнули из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей.

ЦСКА, за который может болеть вся страна

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 17:13
Это же не спартак из зулусов а великий ЦСКА!
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