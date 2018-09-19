Игнатьев: «Молодые ребята ЦСКА уже перешагнули уровень маленьких штанишек»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал об ожиданиях от встречи ЦСКА в игре с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.

По тому, как ЦСКА играет в последних турах, важно проявить этот мальчишеский максимализм, к которому команда начинает нас приучать.