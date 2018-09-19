Уволенный массажист «Анжи»: «Вопросов к команде нет никаких»

Уволенный массажист «Анжи» Вадим Арсиян прокомментировал свой уход из клуба.

Благодарен Сулейману Керимову, благодаря которому я вообще попал в команду мечты, где были все звёзды мирового футбола. «Анжи» стал семьёй. У меня были и останутся прекрасные отношения со всеми людьми, кто трудится в команде.



Что касается моего увольнения, то если руководство так считает, значит им виднее. Мне уже 55 лет – может быть, правильно дать дорогу молодым. Где бы я ни находился, всегда буду поддерживать «Анжи». Пускай эта команда живёт.



Вопросов к команде у меня нет никаких. Большое спасибо хочется сказать Осману Кадиеву, который в столь тяжёлые времена для «Анжи» продолжает бороться, находить какие-то финансы и помогать команде. Я обнимаю каждого работника клуба. «Анжи» навсегда останется у меня в сердце.



Вообще, Дагестан должен жить футболом. Благодаря «Анжи» я познакомился и нашёл в жизни очень много друзей. Это были лучшие годы.