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Директор «Анжи» прокомментировал уход персонала

сегодня, 14:06

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал информацию о том, что клуб покинули сотрудники персонала.

Да, это верная информация. Сотрудники ушли из-за финансовых проблем? Нет. Это решение президента клуба.

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