Директор «Анжи» прокомментировал уход персонала

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал информацию о том, что клуб покинули сотрудники персонала.
Да, это верная информация. Сотрудники ушли из-за финансовых проблем? Нет. Это решение президента клуба.
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Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал информацию о том, что клуб покинули сотрудники персонала.
Да, это верная информация. Сотрудники ушли из-за финансовых проблем? Нет. Это решение президента клуба.