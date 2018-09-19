Бубнов: «Ганчаренко не жалуется и всегда находит выход из положения»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» - ЦСКА похвалил главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.
Задача минимум для «армейцев» – удачно сыграть с «Викторией» и попасть в Лигу Европы. В домашним матчах ЦСКА, думаю, сможет побороться и с остальными соперниками, по крайней мере, с «Ромой». У римлян также много изменений, они неудачно стартовали в Италии, вот и в воскресенье не смогли обыграть дома «Кьево». Поэтому шансы побороться за второе место есть, но только при условии, что удастся успешно сыграть дома, а также набрать шесть очков в матчах с «Викторией». Клуб из Пльзени – не подарок, будет бодаться не только с ЦСКА, но и с «Ромой».
Тренер ЦСКА Ганчаренко адаптирован к форс-мажорным обстоятельствам. Потому ЦСКА гладко проходит переходный период, а потери Магнуссона и Эрнандеса не должны стать критичными. Центрального защитника и нападающего есть кем заменить. А даже если бы не было, Ганчаренко умеет работать с тем, что есть. Решать кадровые проблемы за счет тактики, мотивации и ввода в состав молодежи. Он не жалуется на трудности, а раз за разом находит выход из положения. Тем же он занимался в свое время и в БАТЭ.