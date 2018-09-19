Бубнов: «Ганчаренко не жалуется и всегда находит выход из положения»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Сербия. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 14’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Бубнов: «Ганчаренко не жалуется и всегда находит выход из положения»

сегодня, 15:46
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» - ЦСКА похвалил главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.

Задача минимум для «армейцев» – удачно сыграть с «Викторией» и попасть в Лигу Европы. В домашним матчах ЦСКА, думаю, сможет побороться и с остальными соперниками, по крайней мере, с «Ромой». У римлян также много изменений, они неудачно стартовали в Италии, вот и в воскресенье не смогли обыграть дома «Кьево». Поэтому шансы побороться за второе место есть, но только при условии, что удастся успешно сыграть дома, а также набрать шесть очков в матчах с «Викторией». Клуб из Пльзени – не подарок, будет бодаться не только с ЦСКА, но и с «Ромой».

Тренер ЦСКА Ганчаренко адаптирован к форс-мажорным обстоятельствам. Потому ЦСКА гладко проходит переходный период, а потери Магнуссона и Эрнандеса не должны стать критичными. Центрального защитника и нападающего есть кем заменить. А даже если бы не было, Ганчаренко умеет работать с тем, что есть. Решать кадровые проблемы за счет тактики, мотивации и ввода в состав молодежи. Он не жалуется на трудности, а раз за разом находит выход из положения. Тем же он занимался в свое время и в БАТЭ.

ЦСКА, за который может болеть вся страна

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игнатьев: «Молодые ребята ЦСКА уже перешагнули уровень маленьких штанишек»
Сегодня, 16:36 1
Бывший администратор «Анжи»: «Большое спасибо клубу»
Сегодня, 15:25 2
Уволенный массажист «Анжи»: «Вопросов к команде нет никаких»
Сегодня, 14:24 0
Директор «Анжи» прокомментировал уход персонала
Сегодня, 14:06 2
Геркус: «Разгром от „Галатасарая“ сильно бьет по нашим амбициям»
Сегодня, 12:43 20
Ролан Гусев: «Думаю, ЦСКА не проиграет „Виктории“»
Сегодня, 12:40 8
Обсудить
Все комментарии
Metropolis
Metropolis ответил cska plus
сегодня в 16:34
... и баннерокрады туда же
cska.78
cska.78
сегодня в 16:33
Михалыч тренер, а не физрук из тарасовки!
Abverin
Abverin
сегодня в 16:26
Очевидно, нет тлетворного влияния бани на души армейцев.
Alista
Alista
сегодня в 16:22
У Гончаренко нет геев, наркоманов и лайкающих.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:16
Потому что Михалыч - мужик!
cska plus
cska plus
сегодня в 16:13
Михайлыч не макарон и вообще, жалобы, манифестации, митинги, демонстрации, петиции, шарфопады и шапкорады, взбрсывания с крыш, дебоширство, кляузы друг на друга, всё это часть жизни хрюшек.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:08
А вот в "Зенити" всё физруки и бывшие, и настоящие (Семак и его команда) НОЮТ!!!
Олeневод
Олeневод
сегодня в 16:08
В Спартаке же плач , скандалы и делёж бани , а у ЦСКА рабочий режим и все шансы на победу!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100