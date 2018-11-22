Тренер сборной Египта: «Салах может покинуть клуб, если не завоюет трофеи»

сегодня, 04:57

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре ответил на вопрос о будущем египетского форварда Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

Салах в течение одного-двух сезонов может покинуть «Ливерпуль», если не сможет завоевать с клубом трофеи. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп очень хорошо это понимает. Именно поэтому они прилагают все усилия для того, чтобы что-то выиграть.

Напомним, недавно Салах признался, что надеется на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.