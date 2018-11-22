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Тренер сборной Египта: «Салах может покинуть клуб, если не завоюет трофеи»

сегодня, 04:57

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре ответил на вопрос о будущем египетского форварда Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

Салах в течение одного-двух сезонов может покинуть «Ливерпуль», если не сможет завоевать с клубом трофеи.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп очень хорошо это понимает. Именно поэтому они прилагают все усилия для того, чтобы что-то выиграть.

Напомним, недавно Салах признался, что надеется на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
alexov222
alexov222 ответил sparxx2
   624 / 783
сегодня в 15:25
В индюшатнике как ? Спокойно ? Продолжаете о ЛЧ мечтать с одноруким, одноглазым и очкастым ?
Так курятник и подорван,у них же "звезда" шерсть на загривке подняла
sparxx2
sparxx2 ответил Y.N.W.A.
   350 / 783
сегодня в 13:38
Опять курятник подорван, ахахаа
В индюшатнике как ? Спокойно ? Продолжаете о ЛЧ мечтать с одноруким, одноглазым и очкастым ?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   62 / 783
сегодня в 11:57
Опять курятник подорван, ахахаа
sparxx2
sparxx2 ответил alexov222
   350 / 783
сегодня в 11:26
И куда эта мартышка пойдет? Завоевывать трофей какой-нибудь египетской деревни?
Опять в "Рому", это его потолок.
Однорукий когда понял что надо брать ЛЧ, после матча с "Црвеной звездой" или до ?
Ещё из группы не вышли, а уже о кубках мечтают. Вот как одно случайное попадание на финал может вскружить голову.
alexov222
alexov222
   624 / 783
сегодня в 10:31
И куда эта мартышка пойдет? Завоевывать трофей какой-нибудь египетской деревни?
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   782 / 783
сегодня в 09:37
Это Хто?
Ruslan3132
Ruslan3132
   110 / 783
сегодня в 08:57
Время Салаха прошло, круче Ливерпуля клуб ему уже не светит.
Metropolis
Metropolis
   382 / 783
сегодня в 08:05
Вот тебе и египетская сила.
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 05:58
Скоро вернется на свой нормальный уровень - охота в пустыне на верблюдов.
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 05:04
Салах уже снизил свой уровень.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 05:01
Египтянин возомнил из себя великого игрока.
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